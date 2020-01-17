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İkinci Yargı Paketi gelişmelerinde son durum! 2020 Af yasası Meclise girdi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci yargı paketi ile ilgili kendisine yapılan sunum sonrası vatandaşlar paketin içinde af yasasının olup olmayacağını merak ediyorlar. 2020 yılında af yasasının yargı paketi içerisinde yer alacağını Meclise sunulup sunulmayacağını araştıran mahkum ve yakınları Af yasası hakkında son dakika gelişmeleri merak ederken Af Yasası ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt aramaya başladılar.

17 Ocak 2020 Cuma 13:11
İkinci Yargı Paketi gelişmelerinde son durum! 2020 Af yasası Meclise girdi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada af yasası ve ikinci yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Mahmkum ve yakınları ise merakla 2020 yılında af yasasının çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladılar. Peki, 2. yargı paketinin içerisinde af yasası var mı? 

39 maddeden oluşan 1. Yargı Paketi daha önce Meclis’ten geçmiş ve yasa Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Gçzlerin 2.Yargı Paketine çevrşldiği son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci yargı paketi ile ilgili kendisine yapılan sunum yapıldığını açıklamış ve cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik ceza indirimi konusunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 6 suç türünde indirim yapılmaması talimatında bulunmuştu. Erdoğan, indirim uygulanmayacak cezaları ise terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıralamıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Yargı Paketinin Meclis gündeminde olduğunu belirterek, "Bu konuda hem MHP'den hem partimizden açıklamalar oldu. Meclis açıldığında bu konu AK Parti grubu başta olmak üzere Meclis'in gündeminde olan bir konu. Grubumuzun konuyla ilgili kararı nedir, teknik hususlar nelerdir, akademi ne diyor? Biz teknik olarak baktık artık Meclis karar verecek. Yaşlı, kadın, hamile vs infazın evde çekilmesi, hafta sonu infaz gibi uygulamalar... İyi halin de değerlendirildiği öneriler de var. Ancak son takdir elbette Meclis'indir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise söz konusu paket ile ilgili yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımız iyi bir çalışma yaptı. Partide de daha evvel konuşuldu. Bakanlar Kurulu'nda da konuşuldu. İlgili bürokratlar ve diğer partilerle de gerekli görüşmeler yapıldı. Biliyorum. Dolayısıyla belirli bir noktaya geldi. Son çalışmalar yapılacak. En kısa zamanda infazla ilgili bu düzenlemenin gündeme geleceğini biliyorum. Tabi bunu bir af gibi görmemek lazım. Bu bir infaz indirimidir. Burada da esas ana fikir şudur; "Cezaevleri çok doldu. Hadi boşaltalım." diye bir indirim yapılmaz. Mühim olan cezayla caydırıcılık arasındaki dengenin oluşturulmasıdır." ifadelerine yer verdi.


 

Son Güncelleme: 17.01.2020 13:25
Anahtar Kelimeler:
Af YasasıTBMMIkinci Yargı PaketiInfaz Düzenlemesi
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