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il il korona virüs vaka izleme sayfası

Sağlık bakanlığı tarafından uygulamaya alınan online sistem sayesinde Türkiye'deki korona virüs vaka tablosu detaylı bir şekilde izlenebilmektedir. Online sistem sayesinde hangi il hangi sokakta Korona virüs vaka sayısı ve durumunun nasıl olduğu izlenebilmektedir.

12 Nisan 2020 Pazar 01:30
il il korona virüs vaka izleme sayfası

Sağlık bakanlığı tarafından uygulamaya konulan il il korona virüs izleme sayfası sayesinde Türkiye'de korona virüs vakaları il il hatta sokak sokak izlenebilmektedir.Bu sistem sayesinde oturduğunuz evin sokağına kadar tüm korona virüs vakalarını ve bu vakaların genel durumlarını izleyebilirsiniz.

İL İL İZLENEBİLMEKTEDİR

Sağlık bakanlığı tarafından Türkiye'de kayıt alltına alınan korona virüs vakaları bu sistem üzeride il il görünmektedir.İllerde korona virüs vakalarının durumu renkler ile sınıflandırılmıştır.

RENKLER İLE SINIFLANDIRMA NE ANLAMA GELİYOR?

Sistem üzerinde korona virüs vakalarının durumları 4 renk ile sınıflandırılmıştır. Her renk korona virüslü hastaların genel durumu ile ilgili bilgi vermektedir.

KIRMIZI

 Vaka durumu ciddi hasta hastanede anlamına gelmektedir.

MAVİ

 Vaka durumu orta ağır hasta hastanede anlamına gelmektedir.

MOR

 Vaka durumu orta hasta evde izleniyor anlamına gelmektedir.

YEŞİL

 Vaka durumu iyi hasta evde izleniyor anlamına gelmektedir.

İL İL KORONA VİRÜS İZLEME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

İSTANBUL İÇİN KORONA VİRÜS VAKA DURUMU

Son Güncelleme: 12.04.2020 01:33
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