İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu virüs karşı yaşam savaşını kaybetti

Televizyon dünyasında yaptığı iftar ve sahur programları ile yakından tanınan İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu 24 Nisan tarihinden bu yana koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Hastanesi'nde daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik, 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda, Döngeloğlu'nun Covid-19'a yakalanmasını "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" şeklinde paylaşmıştı.

Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat), Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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