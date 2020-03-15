İlber Ortaylı'dan stokçulara :"görgüsüzlük ve yağma"!

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan stokçu ve yağmacılara sert eleştiri geldi. Ortay'lı bu durumu "görgüsüzlük ve yağma" nitelendirdi.

Ortaylı, bu şekilde davranan insanların, diğer insanların hakkını gasp ettiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu;

GELENEĞİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK

"Bazı kimselerin sanki umumi bir kıtlığa girmişiz gibi panik halinde halinde dükkan yağmalaması çok zekice bir davranış değildir ve Türk tabiatına, Türk geleneğine, Türk vatandaş ahlakına uymayan yeni bir görgüsüzlük tezahürüdür. Türkiye, çevresindeki ülkelere gıda ihraç eden bir ülkedir ve dolayısıyla stokları yeterlki bir ülkedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde, insanların bir yıllık ürünü kilerlerine depo edeceklermiş gibi, bir takım yerleri yağmalamasının hiçbir çıkarı yoktur.

Birilerinin araçlarını doldurup, market raflarını boşaltması, başkalarının oraya gidip ürünü almalarını engellemiş olur. Bu insanlarda vicdani bir rahatsızlık oluşturmalı. Vatandaş, komşuluk ve insanlık hakları gasp ediliyor. Hangi durum bizi böyle bir paniğe sevk ediyor?Cehalet desek, bunların bazıları hepimiz kadar diplomalı bize akıl öğretiyorlar. Sebebi bulmak çok zor. Allah akıl versin." dedi.

İlber Ortay'lının konuşmasının tamamı ;