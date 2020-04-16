İletişim Başkanlığı, yasak kapsamında gazetelerin evlere dağıtılacağını duyurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanacak olan ve sadece 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazete dağıtımının gazete şirketlerinin vasıtasıyla kurulan ring durumundaki kendilerine ait dağıtım araçlarının tespit edilecek olan içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimlerimlerinin desteğiyle evlere servis edileceğini duyuran Cumhurbaşlanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürütmektedir. Bu kapsamda ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile birçok edbir uygulamaya alınmıştır.

Salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 31 ilimizde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması da kritik önem taşımaktadır. Devletimiz bu iki gün boyunca halkımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağlamaktadır. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarının faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşların gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacak.

Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır."