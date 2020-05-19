Ilısu Barajı'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj!

Temeli 12 yıl önce Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olarak Mardin'de yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'ndaki altı tribünden birincisi için bugün düğmeye basıldı. Bugünden itibaren enerji santralında elektrik üretimi başlamış olan barajın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde bir konuşma yaparak önemli mesajlar verdi ve Ilısı Barajı ile ilgili, "Ilısu Barajı yıl sonunda tam kapasite ile faaliyete geçecek" dedi. Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini'nin devreye alınmasına ilişkin yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu eserin projesinden inşasına tüm safhalarında emeği geçen başta eski Tarım ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'e teşekkür ediyorum. Mühendisinden işçisine herkesi kutluyorum. Yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum.

- 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Terör örgütünün saldırılarına rağmen bu eseri bitirdik. Karşımızda 18 yıldır uyguladığımız eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor. Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

- Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek. Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.

- Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız. Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik. Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık.

- Türkiye 18 yılda 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtı. Sokağa çıkma sınırlamalarını ülkede hayatı tümüyle durdurmak değil insan hareketliliğini azaltarak salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız. (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır."