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İmama küsen cemaat kahvehane önünde topluca namaz kıldı

Sakarya’da cemaat cami imamını protesto ederek kahvehane önünde topluca namaz kıldı. Olayla ilgili devreye giren Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla konuyu araştırmaya başladı.

30 Haziran 2020 Salı 02:41
İmama küsen cemaat kahvehane önünde topluca namaz kıldı
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Sakarya’ya bağlı Kaynarca ilçesinde bulunan Müezzinler Mahallesi’nde bir grup cemaat, cami imamını protesto etti. İmama kızan cemaat kahvehanenin önünde toplanarak topluna namaz kıldı. Konunun medyaya çıkmasında sonra devreye giren Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla konuyu araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi bazı açıklamalarda bulundu.

7 Ay Önceden Beri Sorun Var

‘’Sakarya’ya bağlı Kaynarca ilçesinde bulunan Müezzinler Mahallesi’nde bir grup cemaat, cami imamını protesto etti. İmama kızan cemaat kahvehanenin önünde toplanarak topluna namaz kıldı. Türkiye çapında ses getiren bu eylem sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçtim. . Konunun medyaya çıkmasında sonra devreye giren Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla konuyu araştırmaya başlamış. Bu sorun 7 ay öncesine dayanıyor. Sakarya Müftülüğü’ne 7 ay öncesinde bildirilmiş. Cemaatin bir kısmının imamla sorunları varmış.’’


Son Güncelleme: 30.06.2020 02:41
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