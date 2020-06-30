İmama küsen cemaat kahvehane önünde topluca namaz kıldı

7 Ay Önceden Beri Sorun Var

Sakarya’ya bağlı Kaynarca ilçesinde bulunan Müezzinler Mahallesi’nde bir grup cemaat, cami imamını protesto etti. İmama kızan cemaat kahvehanenin önünde toplanarak topluna namaz kıldı. Konunun medyaya çıkmasında sonra devreye giren Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla konuyu araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi bazı açıklamalarda bulundu.

‘’Sakarya’ya bağlı Kaynarca ilçesinde bulunan Müezzinler Mahallesi’nde bir grup cemaat, cami imamını protesto etti. İmama kızan cemaat kahvehanenin önünde toplanarak topluna namaz kıldı. Türkiye çapında ses getiren bu eylem sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçtim. . Konunun medyaya çıkmasında sonra devreye giren Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla konuyu araştırmaya başlamış. Bu sorun 7 ay öncesine dayanıyor. Sakarya Müftülüğü’ne 7 ay öncesinde bildirilmiş. Cemaatin bir kısmının imamla sorunları varmış.’’