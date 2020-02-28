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İncirlik Üssü ve Suriye sınırında son durum!

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısı sonrasında bölgeye sevkiyatlar devam ederken İncirlik Üssü'nde olağanüstü hareketlilik yaşanmaya başlandı. Hatay sınırından ise karadan havaya füze sistemleri yönünü Suriye'ye doğru çevirdi.

28 Şubat 2020 Cuma 17:03
İncirlik Üssü ve Suriye sınırında son durum!

Suriye'nin İdlib kırsalında Esed rejmi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit olması sonrası diplomasi ve sınırın sıfır noktalarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Farklı birliklerden yönlendirilen sevkiyatlar sınıra doğru ilerlerken kara ateş destek birlikleri adına 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a doğru ilerliyor. Birlikler yine yoğun güvenlik önlemleri altında İdlib bölgesine geçecekler.

Kilis'ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlarında sevkiyatları devam ederken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı ve üste Stinger füzelerinin Suriye’ye çevrildiği bildirildi.

Sevkiyatların yanı sıra İncirlik Üssü'nde hareketlilik yaşandığı ve üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptığı belirtilirken 1 helikopter ve özel uçağın üsse iniş yaptığı aktarıldı. Kargo uçaklarının iniş ve kalkışlarının da devam ettiği de gelen bilgiler arasında.


 

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IdlibIncirlik üssüSon DurumSuriye SınırıAsker Sevkiyatı
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