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İnek Şaban Filminin Konusu Nedir? İnek Şaban Kaç Yılında Nerede Çekildi? Oyuncuları Kimler?

İnek Şaban filminin konusu nedir? İnek Şaban kaç yılında nerede çekildi? Oyuncuları kimler? Kemal Sunal'ın başrolde olduğu komedi filmi İnek Şaban, Türk sinemasının sevilen filmlerinden biridir.

20 Haziran 2020 Cumartesi 21:47
İnek Şaban Filminin Konusu Nedir? İnek Şaban Kaç Yılında Nerede Çekildi? Oyuncuları Kimler?
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İnek Şaban Filminin Konusu

Şaban manavda çıraklık yapmaktadır. Sevdiği kız ile evlenebilmek için başlık parasını ödemesi gereken Şaban, başlık parasını alabilmek için Almanya’ya gider. Ancak Şaban’ı kaleci Bülent ile karıştırırlar ve Kara Mithat’ın adamları Şaban’ı kaçırır. Şaban, Bülent yerine maçlara çıkar ve manavda çalıştığı için aklına karpuzları getirerek topları tutmaya başlar. Büyük bir üne kavuşan Şaban halinden memnun olsa da sonlara doğru Bülent geri döner ve gerçekler ortaya çıkar. İnek Şaban filmi İstanbul'da 1978 yılında çekilmiştir.

İnek Şaban Filmi Oyuncu Kadrosu

-Kemal Sunal,

-Defne Yalnız,

-Yavuz Karakaş,

-Saadet Gürses,

-Dinçer Çekmez,

-Osman F. Seden,

-Zeki Sezer,

-Abdi Algül,

-Macit Flordun,

-Nermin Özses,

-Kudret Karadağ,


-Ali Şen,

-Mehmet Uğur,

-İbrahim Kurt,

-Baykal Kent,

-İbrahim Uğurlu,

-Orhan Elmas,

-Nuri Tuğ,

-Süheyl Eğriboz,

-Cevdet Balıkçı,

-Çetin Başaran,

-Hakkı Kıvanç,

-Ali Demirel,

-Seyfettin Karadayı.


Son Güncelleme: 20.06.2020 21:47
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