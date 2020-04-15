İnfaz düzenlemesine ilişkin af yasasın cezaevlerinden tahliyeler başladı

AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı yasa taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesiyle birlikte infaz düzenlemesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Yasalaşan kanun teklifinin ardından ise, Ankara, İstanbul, Adıyaman ve Konya'da bulukan Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde aftan yararlanan hükümlülerin tahliyeleri başladı.

Cezaevlerinden tahliye olan hükümlüler, cezaevlerinin önüne gelen otobüslere bindirilerek bulundukalrı yerden ayrılırken öncesinde cezaevi çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tahliyesi gerçekleştirilen mahkumların sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları da görüldü.

İSTANBUL'DA TAHLİYELER BAŞLADI

İnfaz düzenlemesiyle birlikte yasa gereği İstanbul'da cezaevlerinden tahliyelere başlanıldı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler cezaevi çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte; İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslere bindirildiler.

ADIYAMAN'DA 715 MAHKUM AFTAN YARARLANDI

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun kapsamında Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu 715 mahkum tahliye etti. Tahliye haberini alan mahkum yakınları, cezaevleri önlerine gelerek yakınlarını beklerken Adıyaman'da halk otobüsleri ile açık cezaevinden alınan 715 mahkum, şehir merkezinde yakınları tarafından karşılandılar. Düzenlemeden yararlanan mahkumlar, "Allah devletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bizleri ailelerimize kavuşturdu" diye konuştular.

KONYA'DA CEZAEVLERİNDE TAHLİYELER BAŞLADI

Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ise infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından aftan yararlanan mahkumların tahliye işlemlerini başlattı. Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda tutulan hükümlüler de cezaevindeki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek, cezaevinden çıkarılarak evlerine gönderildiler.

