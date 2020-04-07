İnfaz yasası görüşmelerinde protesto!

AKP ve MHP tarafında ortak hazırlanan infaz yasası görüşmelerinde HDP'li vekillerden yasaya protesto geldi.

HDP’li vekiller,

yazılı dövizlerle sıralara vurarak yasayı protesto etti.

CHP'Lİ TEZCAN: "SİYASİ MAHPUSLAR DA AFFEDİLSİN"

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bülent Tezcan da, genel af ve özel af ayrımının Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapıldığını belirterek şunları dedi:

“Bunun özel af olduğunu herkes biliyor ancak ısrarla ‘af değil infaz düzenlemesi’ deniyor. Bize yutturmaya çalışıyorsunuz."

“Siyasi mahpusları affetmeyen, cezaevinde koronadan ölsün, nerede ölürse ölsün diyen bir anlayış, tecavüzcü, çete kuran kim varsa bunları rahatça dışarı çıkarmanın derdinde.”