İnfaz yasası resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında gündeme gelen ve AK parti ile MHP tarafından ortak hazırlanarak TBMM genel kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve 15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kanun yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında da açık cezaevinde bulunan yaklaşık 45 bin kişi 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak.

15 bini kapalıdan 30 bini açıktan olmak üzere 45 bin hükümlü ise tahliye edilecek.

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