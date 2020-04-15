İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98550
ALTIN
378.526
DOLAR
6.8181
STERLİN
8.6069
EURO
7.4772

İnfaz yasası resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

AK parti ve MHP'nin ortak hazırladıkları yeni infaz yasası TBMM genel kurulunda oylanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuştu. Yeni infaz(af) yasası 15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 00:57
İnfaz yasası resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında gündeme gelen ve AK parti ile MHP tarafından ortak hazırlanarak TBMM genel kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve 15 Nisan 2020 Tarihli ve 31100 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kanun yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında da açık cezaevinde bulunan yaklaşık 45 bin kişi 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak.

15 bini kapalıdan 30 bini açıktan olmak üzere 45 bin hükümlü ise tahliye edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KANUN KANUN METNİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 15.04.2020 01:08
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteInfaz Yasası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan halkından sokağa çıkma yasağına protesto geldi
Hindistan halkından sokağa çıkma yasağına protesto geldi
Düzce'de feci kaza! motosiklet ile otomobil çarpıştı
Düzce'de feci kaza! motosiklet ile otomobil çarpıştı
Korkulan oldu! Zoom kullananların bilgileri satışta
Korkulan oldu! Zoom kullananların bilgileri satışta
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar geldi! " Yayılma hızı kontrol altına alındı"
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar geldi! " Yayılma hızı kontrol altına alındı"
Alaattin Çakıcı'ya tahliye yolu mu açıldı? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın suçu ne?
Alaattin Çakıcı'ya tahliye yolu mu açıldı? Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın suçu ne?
Bakan Akar, Kasım 2019 celp dönemi terhislerin ertelendiğini açıkladı
Bakan Akar, Kasım 2019 celp dönemi terhislerin ertelendiğini açıkladı

Popüler Haberler

Ramazanda oruç tutulacak mı? En çok sorulan soruya diyanetten cevap!
Banka çalışma saatlerinde değişiklik! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kaçta kapanır? İşte yeni banka çalışma saatleri
İdari izin kimleri kapsıyor? Kimler idari izinden faydalanabilir? Hangi hastalık ve durumda idari izin kullanılır?
Fındık fiyatları ne kadar? 15 Nisan Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
Berat ne demek, kelime anlamı nedir? Berat Kandili gecesinde neler yapılır, hangi ibadetler yapılmalı?
Af yasası meclisten geçti mi? Ceza indirimi ve infaz yasasında son durum ne? Mahkumlar ne zaman tahliye olacaklar?
Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi ertelemeli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Vakıfbank online 6 ay ertelemeli kredi başvuru ekranı
TRT Yetenek Sende yarışması formatı ne? Yetenek Sende yarışması ne zaman başlıyor?
Bankalar saat kaçta açılıyor? 2020 koronavirüs tedbiri Banka açılış ve kapanış saatleri
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz’da neden yok, ayrıldı mı? Seda Akgül neden ayrıldı?
Origin ücretsiz Sims 4 oyunu giriş
Zuhal Topal’la Sofrada programı neden yok, neden yayınlanmıyor, bitti mi?
Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasakları uzayacak mı?
İşkur işsizlik maaşı için nasıl başvurulur? İşsizlik maaşı ne kadar süre alınır?
PTT kargo personeli ücretsiz maske dağıtımını nasıl yapacak?
Dark web nedir? Yüz binlerce Zoom hesabı satıldı! dark web'de satıldı!
Yeşil kart nedir? Yeşilkart başvurusu nereden nasıl yapılır? Yeşil kart başvuru şartları ve başvuru sorgulama nasıl yapılır?
Kredi çekemiyorum sicilim bozuk diyenlere müjde! BBDK'dan bankalara talimat! Kredi öekme şartları kolaylaşıyor
WhatsApp kaç kişi aynı anda görüntülü konuşma yapabilir?
Survivor 46.Bölüm fragmanı 14 Nisan Salı 2020
Sahra hastanesi nedir? Sahra hastanesi ne zaman ve ne için kurulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.