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İnfaz yasasıyla tahliye olmuştu, arkadaşını kafasını ezerek öldürdü!

İzmir’de geçtiğimiz gün infaz yasasından tahliye olan eski hükümlü tartıştığı arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü.

19 Nisan 2020 Pazar 11:30
İnfaz yasasıyla tahliye olmuştu, arkadaşını kafasını ezerek öldürdü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz gün infaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü,  Mehmet I., çıkar çıkma bir cinayet işledi. İddialara göre eski hükümlü tartıştığı arkadaşının kafasını taşla ezerek ölümüne neden oldu.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pancar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, önceki gün cezaevinden tahliye olan 21 yaşındaki Mehmet ile arkadaşı Ümit Arınç mahallede bulunan eski bir çay bahçesinde buluştular. İki arkadaş arasında o anda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir tartışma başladı. Çıkan tartışma sonrasında ise Mehmet I., 2 çocuk babası 44 yaşınaki Arınç'ın kafasına yerde bulduğu taş ile defalarca vurmaya başladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ümit Arınç'ın olay anında hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan Mehmet I., jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili polis geniş çapta soruşturma başlattı.


 

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CinayetİzmirTorbalıTahliyeInfaz Yasası
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