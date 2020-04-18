İstanbul 18°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357

İnfaz yasayı tosuncuk'a yarıyor mu? Ceza indirimi kullanabilecek mi?

Korona virüs tedbirleri kapsamında meclisten geçen ve yürürlüğe giren infaz yasayı çiftlik bank sahibi Mehmet Aydın'a cezai indirim getiriyor mu tartışma konusu oldu.AK Partili hukukçular konuya açıklık getirdi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:45
İnfaz yasayı tosuncuk'a yarıyor mu? Ceza indirimi kullanabilecek mi?

Korona virüs tedbirleri kapsamında İnfaz indiriminin meclisten geçerek yürürlüğe girmesi tartışmalarıda beraberinde getirdi.

AK Parti kurmayları, özellikle dolandırıcıların affedilmesine rağmen, karşılıksız çek mağdurlarının hapiste kaldığını öne süren CHP sözcülerine tepki gösterdi.


AK Parti Afyon Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, ‘CHP vekillerinin karşılıksız çek suçlarında hapis var. Tosuncuklara infaz indirimi ile tahliye olacak’ diye yalan beyanda bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:


Bu kişi birden çok süreli hapis nedeniyle en az 32 yıl hapis yatacak olup neticelen asla indirimden yararlanamayacaktır. Karşılıksız çekle ilgili 26 Mart’ta yapılan düzenleme ile üç ay içinde yüzde 10’u, sonraki üç aydan itibaren 30 ayda bakiyesini ödemesi öngörüldü. O gün itibarıyla kimse hapiste kalmadı.

KÜRŞAT YILMAZ ÇIKMAYACAK
Özkaya, kamuoyunda bazı suç örgütü liderlerinin de infaz indiriminden yararlandığına yönelik iddialar konusunda ise “Ali İsmail Korkmaz’ın taksirle ölümüne sebep olanlar daha önce tahliye olmuştu. Kürşat Yılmaz, 32 yıl cezaevinde kalacak, hiç yararlanmıyor. Alâaddin Çakıcı, yaklaşık 20 yıldır cezaevinde infaz indirimi ile beş ay önce tahliye oldu” dedi.

Özkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Rize’de öldürülen Gamze Pala’nın katil zanlısının da infaz indiriminden yararlanacağı ve 9 yıl sonra cezaevinden çıkabileceği iddiasının da doğru olmadığını söyledi. Özkaya “Rahmetli Gamze Pala cinayeti, canavarca hisle işlendiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak İnfaz kanuna göre cezaevinde geçireceği süre 30 yıldır " diye konuştu.

ÇEK SUÇLULARI TAHLİYE OLDU

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç da, karşılıksız çek suçlarının infaz düzenlemesinden yararlandırılmadığı, dolandırıcıların ise affedildiği şeklinde iddialar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Yapılan kanuni düzenlemeyle çek suçlularının tamamı tahliye olmuştur. İnfaz düzenlemesinde şartlı tahliye süresi ile ilgili genel ve kalıcı düzenlemeler yapılmış dolandırıcılar için ayrıca bir suç ayrımı yapılmamıştır. Tosuncuk denilen dolandırıcı hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmekten her bir suçtan 3 bin 762 defa olmak üzere bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçlarından ise 75 bin yıl ceza istenmektedir. ‘Tosuncuk’ ve suç ortağı arkadaşlarının alacağı süreli hapis cezasının infazı ile ilgili sürede bir indirim kesinlikle söz konusu değildir.

EMRAH SERBES SERBEST KALMAYACAK

İnfaz Kanunu’ndan faydalandığı öne sürülen bir diğer isim de 'bilinçli taksirle üç kişinin ölümüne neden olmak' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Emrah Serbes oldu. Ancak Serbes'in, infaz indiriminden yararlanmadığı sadece üç sene denetimli serbestlikten faydalandığı belirtildi. Yine, yüzüne kezzap atıp Berfin Özek'i tanınmaz hâle getiren Ozan Çeltik'in de tahliye olacağı öne sürülmüştü. Ancak İnfaz Kanunu’nda, kadına şiddet suçu kapsam dışı bırakıldı. Berkin Elvan davasında 'muhtemel kasıt ile adam öldürme' suçundan yargılanan polis F.D'nin İnfaz Kanunu’ndan faydalanacağı iddiaları da doğru değil. Yargılama hâlâ devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankMehmet AydınInfaz YasasıAf Yasayı Mehmet Aydına Vuruyor Mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haydar Baş'tan sonra damadı Prof. Dr. Mustafa Er'de hayatını kaybetti
Haydar Baş'tan sonra damadı Prof. Dr. Mustafa Er'de hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Celp ve terhisler neden ertelendi?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Celp ve terhisler neden ertelendi?
Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu
Antalyalı Örümcek Adam kostüm giyip ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu
Çorum'da feci kaza! Otomobil çarpan motorsikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi
Çorum'da feci kaza! Otomobil çarpan motorsikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi
Adana'da camını kırarak girdiği bankada yakalanan yavuz hırsız; Benim adım felaket!
Adana'da camını kırarak girdiği bankada yakalanan yavuz hırsız; Benim adım felaket!
Giresun'da refüje çarparak takla atan araçta 2 genç hayatını kaybetti
Giresun'da refüje çarparak takla atan araçta 2 genç hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? Bu hafta çukur yeni bölüm var mı, yok mu?
400 TL bayram harçlığı verilecek mi? Açık Kapı bayram harçlığı veriliyor mu?
Balık avı yasağı ne zaman bitiyor? 2020 Balık avı yasağı tarihleri ve bitiş tarihleri
Dolar neden yükseliyor, ne zaman düşmeye başlar? Dolar 7 TL oldu mu?
TV yayın akışı! 18 Nisan TV’de bugün ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv tüm kanalların yayın akışı listesi
Ebru Şallı'nın oğlu neden hayatını kaybetti? Hastalığı neydi?
Sokağa çıkma yasağından kimler ve hangi işyerleri muaf, kimkleri kapsamıyor?
Günlük Burç Yorumları 19 Nisan Pazar - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Sokağa çıkma yasağında ekmek ve su nasıl alınacak? Marketler açık mı, sipariş getiriyorlar mı?
Araç alım satım vergi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? Yılda kaç araba satanlar vergi ödemek zorundadır?
Nites TV uygulaması nedir, yasal mı? Nites Tv kullanmak güvenilir mi?
E-Devlet sefer görev emri nasıl sorgulanır?
iPhone 12 nasıl olacak? Yeni iPhone ekran tasarımı görüntülendi
Survivor Sercan ve Nisa sevili mi, Sercan ve Nisa arasında aşk mı var?
Survivor 2020 birleşme partisi futbol maçında Ertem Şener ile Ümit Karan sürprizi
2020 Yıllık izin süreye göre ücret hesaplama nasıl yapılır? Yıllık izin parası hesaplama işlemleri
2019 2. Dönem buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak?
Müge Anlı yeniden ne zaman başlayacak? Ekranlara dönüş tarihi belli mi?
Bein Sports, Türkiye Süper Lig'den çekildi mi? Süper Lig kalan maçları TRT mi yayınlanacak?
Hayat Tamircisi programındaki Hasan Kızıl kimdir ve nereli? Hayat Tamircisi sunucusu Hasan Kızıl hakkında bilgiler
23 Nisan resmi törenleri yapılacak mı, nasıl yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.