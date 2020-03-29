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İnsanların sağlığı ile oynayan fırsatçı Suriyeli patrona baskın! Sahte maske üreten iş yeri mühürlendi

İstanbul'da insanların sağlığı ile oynayan ve sahte maske üreten Suriye'li patron ve çalışanı göz altına alındı. Sahte maskelere el konuldu.

29 Mart 2020 Pazar 10:41
İnsanların sağlığı ile oynayan fırsatçı Suriyeli patrona baskın! Sahte maske üreten iş yeri mühürlendi

Dünya'yı esir alan korona virüs salgını devam ederken İstanbul'da salgından korunmak isteyen vatandaşların sağlığını hiç sayan ve sağlıksız koşullada sahte maske üreten iş yerine baskın yapıldı.

KAÇAK İŞ YERİ
Yapılan baskında iş yerinin izin belgesi olup olmadığı araştırıldığında ise izin belgesi çıkmadı. Suriyeli ve patron ve yanında çalışanlar izinsiz , sağlıksız koşullarda maske üretimi yapıyordu. Polis ekipleri sağlıksız koşullarda üretilen sahte maskelere el koydu.

1 MİLYON ADET SİPARİŞ ALDI

İş yeri sahibi, 1 milyon adet maske üretmek için sipariş aldıklarını belirtti. Baskının ardından bilgi verilmesi üzerine atölyeye gelen Beyoğlu Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutarak iş yerini mühürledi.
Suriyeli patron ve çalışanları göz altına alındı.

Son Güncelleme: 29.03.2020 10:56
Anahtar Kelimeler:
SuriyeliSahte Maske
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