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İntihar ederek canına kıyan Sibel Ünli’nin ailesinden açıklama; Ölümünün nedeni ekonomik değil

İstanbul Üniversitesinde öğrenci olan yaşındaki Sibel Ünli'nin intihar ederek canına kıymasından sonra ailesi kızlarının ölümü ile ilgili bir açıklama yaptı. yapılan açıklamada ise intihar sebebinin ekonomik koşullar olmadığı belirtilirken dikkat çeken detaylar vardı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 20:03
İntihar ederek canına kıyan Sibel Ünli’nin ailesinden açıklama; Ölümünün nedeni ekonomik değil

Geçtiğimiz gün Samatya sahilinde cesedi bulunan ve intihar ettiği anlaşılan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sibel Ünli’nin ölümünden sonra ortaya atılan bir çok iddia ile ilgili ailesi bir açıklama yaptı.

Son olarak yemekhane kartında para olmadığını belirttiği bi tweet üzerine ekonomik krizden dolayı canına kıydığı konuşulurken ölümün asıl nedeninin bu olmadığı anlaşıldı. Genç kızın ölümünün nedenleri olarak dış görünüşüyle dalga geçilömesi ve siber zorbalık gördüğü iddialarını da yalanlayan aile kızlarının 1 aydır kayıp olmadığını hatta Güngören’deki evlerinde anne ve ablasıyla yaşadığı belirtildi.

Güngören Köyiçi’nde bulunan Batmanlılar Derneği’nde kızları için taziyeye gelenleri kabul eden baba Zeki Ünli, “Söyledikleri her şey yalandır. Diyorlar ki, ‘bir aydır kayıp’. Yalan. Bizim evimiz Muş’ta var, Bursa’da var, burada var. Aylığımız çok şükür en az 10 bine kadar var. Bu yalanı hangisi yapmıştır. Böyle şeyler ayıptır, yapılmaması gerekir. Bu acı günümüze böyle şeyler yakışmaz” diye konuşurken hiçbir sıkıntılarının olmadığını ve kızlarının devlet tarafından bursla okuduğunu ve devletin kendilerine yardım ettiğini söyledi.


Sibel Ünli'nin ağabey Aydın Ünli ise, özellikle sosyal medyada kendilerinin onurunu rencide edecek bir çok şey paylaşıldığını ve bu duruma çok fazla üzüldüklerini vurgulayarak kardeşinin ölümü ile ilgili basın metni hazırladıklarını ve söz konusu durumla ilgili daha fazla konuşmak istemediklerini belirtti.

Ünli ailesinin basına verdiği yazılı açıklama ise şu şekilde:


- Öncelikle bizimle acımızı paylaşan taziyemize gelen veya gelemeyen tüm insanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ailemizin yaşadığı bu elim hadisenin ulusal gündemde ve sosyal medyada fütursuzca kullanılması bizi derinden üzmüştür.

- Bu açıklamayı geç yapabildik çünkü acımızı yaşıyorduk. Bugün bizi bu acı günümüzde bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktılar. Bildiğimiz gerçekleri anlatmak için, yanlış ve art niyetli paylaşımlara mani olmak için, intihar gibi bir elim hadisenin yüceltilmesine ve özendirilmesine engel olmak için bu basın açıklamasını, taziyemizin hala devam ettiği bu acı günde de olsa, halka açıklama zorunluluğu meydana getirmiştir.

 Kardeşim merhume Sibel Ünli yaklaşık bir yaşında geçirdiği ağır bir ateşli hastalık sonrası günlerce hastaneye yatırılmıştır. Bu hastalık sonrası tekrarlanan sara (epilepsi) krizlerini farklı zamanlarda yaşamış ve kendisi bu hastalığı sonrası antiepileptik tedaviler almıştır.

 Ergenliğe girmeye başladığı süreçten itibaren çeşitli duygu durum bozuklukları yaşamıştır. Kardeşimiz bu durumdan dolayı psikiyatri doktorlarına götürülmüştür. Kardeşimizin çeşitli tedaviler alması sağlanmıştır. Buna rağmen son üç yıldır birden fazla olan başarısız intihar girişimlerinde bulunmuştur.


 İntihar girişimlerinden sonra ‘major(ağır) depresyon’ tanısıyla iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları servisine yatırılmıştır. Önerilen tedavileri hastane dışında da sürdürmesi için ailesi ve yakın arkadaşları tarafından destek kendisine olunmuştur. Düzenli olarak psikolog ile görüşmesine olanak sağlanmıştır”

- Tüm bunlara rağmen ailecek yaşadığımız sosyoekonomik durum ve kardeşimizin sosyal ağlarda maruz kaldığı siber zorbalık, kardeşimizin duyarlı ve hassas kişilik yapısı kendisinin yaşama azmini bitirmiştir.

- Yüzme bilmeyen kardeşim 3 Ocak 2020 Perşembe gecesi Fatih ilçesi Samatya Sahili’nde denize atlayarak yaşamına son vermiştir.

- Ailemiz geçmişte yaşadığı sosyoekonomik sorunlar yüzünden İstanbul Valiliği, Güngören Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurmuş , kanunun uygun gördüğü ayni ve nakdi yardım almıştır. Okuyan kardeşlerime öğrenci yardımı verilmiştir. Ailemiz Sosyal Yardım Kartı almıştır. Dini bayramlarda gıda yardımı almıştır.
- Kardeşimiz Aydin Ünli Bu sonbaharda tıp doktoru olarak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanması gerçekleşmiştir, ailemizin maddi olanakları iyileşmiştir. Bu yüzden bize yapılan yardımların bizden daha muhtaç durumdaki ailelere verilmesi için bu kurumlardan yardım almayı bıraktık.

- Son olarak yüce devletimizden ailemizin bu sosyal travmalardan sonra yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesi psikiyatrik destek almayı saygıyla talep ediyoruz”

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