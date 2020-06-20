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''Into The Wild'' ın Ünlü Otobüsü Güvenliği Tehdit Ettiği İçin Kaldırıldı

Maceraperestlerin uğrak noktası olan ''Into The Wild'' ın ünlü otobüsü güvenliği tehdit ettiği için kaldırıldı. İnsanların hayatlarını tehlikeye attığı, güvenli bir yerde bulunmadığı gerekçesi ile Into The Wild otobüsü yetkililer tarafından alınan karar doğrultusunda helikopterle kaldırıldı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 22:05
''Into The Wild'' ın Ünlü Otobüsü Güvenliği Tehdit Ettiği İçin Kaldırıldı
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Into The Wild Otobüsü Güvenliği Tehdit Ettiği İçin Kaldırıldı

Christopher McCandless’ın gerçek hayatını anlatan film ‘’Into The Wild’’ ilk olarak kitap olarak yayınlanmıştır. Maceraperestler tarafından çok sevilen kitap ve film nedeniyle popüler olan otobüs güvenlik nedeniyle taşındı.


ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan bu otobüste, Christopher McCandless yaşamış ve zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Merak edenlerin uğrak noktası olan bu otobüs güvenli olmadığı için helikopter yardımı ile olduğu bölgeden kaldırıldı. Otobüs için gelen kişilerin güvenliğinden endişe duyan yetkililer bu kararı almak zorunda olduklarını, aracın tehlikeli olduğunu ve bazı ziyaretçilerin hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

2019 yılında otobüsü görmek isteyen maceraperest bir kadın hayatını kaybetti. 2020 yılının başlarında da İtalya’dan gelen 5 kişi için kurtarma operasyonu düzenlendi. 1992 yılında terk edilmiş olarak bulan ve orada bir süre yaşayan McCandless’ta hava şartları yüzünden burada daha fazla yaşamak zorunda kalmıştı. Bir süre sonra bitkilerle beslenmek zorunda kalan McCandless zehirli bir tohum yedi ve not defterine ‘’Harikulade böğürtlenler’’ notunu yazdı daha sonra hayatını kaybetti. Otobüsün içerisinde cansız bedeni 6 Eylül 1992 yılında bir avcı tarafından bulundu. McCandless’ın hayatı 1996 yılında Jon Krakauer tarafından kaleme alındı. Into The Wild isimli kitap 2007 yılında beyazperdeye aktarıldı. Yönetmen koltuğunda Sean Penn yer aldı.


Son Güncelleme: 20.06.2020 22:05
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