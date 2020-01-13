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Irak'ın Haftanin bölgesinde bir asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında asker ve bir güvenlik Korucusu şehit oldu.

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:54
Irak'ın Haftanin bölgesinde bir asker ve bir güvenlik korucusu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2 şehit haberi olduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada operasyonlarda bir askerin ve bir güvenlik korucusunun şehit edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri Güvenlik Korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Güvenlik korucusu ile birlikte şehit olan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Bayram Günay’ın şehit haberi memleketi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi. Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile 102’nci Topçu Alay Komutanı Albay Aydoğan Önal tarafından verilen acı haber şehidin ailesini yasa boğdu. 

3 yıllık uzman çavuş olarak görevde olduğu öğrenilen şehit Bayram Günay’ın annesi Zümriye Bayram ile son konuşmasında, “Görevimiz bitsin bu ay sonunda izne geleceğim” dediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
ŞehitırakHaftanin
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