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Irak'taki Haftanin bölgesinden acı haber! 2 Asker şehit edildi, 2 Asker yaralı

Irak kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından atılan havan topu saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyuruldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı paylaş

25 Mart 2020 Çarşamba 23:33
Irak'taki Haftanin bölgesinden acı haber! 2 Asker şehit edildi, 2 Asker yaralı

Kuzey Irak’ta terör örügütüne yönelik başlatılan Pençe-3 operasyonunda 2 Asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Haftanin bölgesinde terör örgütü tarafından havan tupuyla yapılan taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit edildiğine dair acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, yarın defnedilecek olan şehitler için koronavirüsü tedbirleri nedeniyle camide tören yapılamayacağı belirtilirken, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri de kaydedildi.


 

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