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Irak'taki Hakurk bölgesinde operasyon! PKK'nın mağaralarına girildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde PKK terör örgütüne bir operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüte ait 7 ve 8 odalı mağaralara girildi ve çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

19 Nisan 2020 Pazar 12:47
Irak'taki Hakurk bölgesinde operasyon! PKK'nın mağaralarına girildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Hakurk bölgesinde Türk komandolarının düzenlediği operasyonda ise terör örgütünün mağaraları ve inlerine girilerek çok sayıda yaşam malzeleri ele geçirildi.

PKK'ya ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken bölgede yürütülen arama tarama faaliyetlerinin de devam ettiği öğenildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kullandığı yeni sığınak ve mağaralar tespit edildiği ve tespit edilen yerlere bir operasyon düzenlediği belirtilirken açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü PKK’nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk’ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi." denildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda ise;

4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,1 adet Shutgun Silahı, 1 adet 82 mm.lik havan mühimmatı, 7 adet 120 mm.lik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı,   9 adet RPG -9 mühimmatı,1 adet EYP haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 Roket mühimmatı, 2 jelikan mühimmat,2 jelikan el bombası,  2 adet Doçka Ağır Makine Sehpası, 136 adet sevk fişeği,100 kg EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat,Teleferik sistemi,  11 adet akü,  3 adet su motoru1 adet hilti,  2 adet çanak anten,1 adet su ısıtma kazanı,3 jelikan gaz yağı,Örgütsel dökümanlar,  Çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi ve TSK tarafından hepsi imha edildi.


 

Anahtar Kelimeler:
TSKPKKOperasyonırakHakurk
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