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Irak'ın kuzeyinde PKK'nın havan saldırısından acı haber! 1 şehit 3 yaralı

Irak kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz da yaralandı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 13:00
Irak'ın kuzeyinde PKK'nın havan saldırısından acı haber! 1 şehit 3 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'den acı haber geldi. Terör örgütü PKK'nın bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üs bölgesine havan topuyla taciz ateşi sırasında 1 askerimiz şehit olurken 3 askerimiz de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin havan saldırısına karşılık başlatılan operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşılırken Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" 

Son Güncelleme: 25.04.2020 13:00
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PKKOperasyonırakSaldırıHaftaninMsbşehit Haberi
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