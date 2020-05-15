Irak'tan getirilen 100 Türk Vatandaş Şanlıurfa'da karantinanın bitmesi sonrasında evlerine uğurlandı!

Geçtiğimiz günlerde Irak'tan getirilen 100 Türk vatandaş karantina sürecini tamamladı. AFAD eşliğinde evlerine gönderilen 100 Türk vatandaş evlerine gitmenin mutluluğunu yaşıyor. İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler.