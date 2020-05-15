Irak'tan getirilen 100 Türk Vatandaş Şanlıurfa'da karantinanın bitmesi sonrasında evlerine uğurlandı!

Geçtiğimiz günlerde Irak'tan getirilen 100 Türk vatandaş karantina sürecini tamamladı. AFAD eşliğinde evlerine gönderilen 100 Türk vatandaş evlerine gitmenin mutluluğunu yaşıyor. İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Irak'tan getirilen 100 Türk Vatandaş Şanlıurfa'da karantinanın bitmesi sonrasında evlerine uğurlandı!
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Covid-19 salgınında yurtdışından getirilen Türklerin karantina süreçleri sona erdi. Şanlıurfa’da bulunan ve Irak’tan getirilen 100 Türk vatandaşın karantina süreci bitti.

Evlerine gönderildiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarında kalan Türk vatandaşlar son ateş ölçümleri yapıldıktan sonra AFAD koordinasyonunda alınan tüm tedbirlere uyularak otobüsler ile evlerine gönderildi.

Polis araçlarının eşlik ettiği otobüslerde 100 kişi karantina sürecinin sonunda uğurlandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 22:25

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