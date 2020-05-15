Irak'tan getirilen 100 Türk Vatandaş Şanlıurfa'da karantinanın bitmesi sonrasında evlerine uğurlandı!

Covid-19 salgınında yurtdışından getirilen Türklerin karantina süreçleri sona erdi. Şanlıurfa’da bulunan ve Irak’tan getirilen 100 Türk vatandaşın karantina süreci bitti.
Evlerine gönderildiler
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarında kalan Türk vatandaşlar son ateş ölçümleri yapıldıktan sonra AFAD koordinasyonunda alınan tüm tedbirlere uyularak otobüsler ile evlerine gönderildi.
Polis araçlarının eşlik ettiği otobüslerde 100 kişi karantina sürecinin sonunda uğurlandı.Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 22:25