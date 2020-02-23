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İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü

İran sınırında yerel saatle 09.22'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde Van'da sınıra yakı bölgede olan Başkale ilçesinde de hissedildi. Kerpiç binaların yıkılması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

23 Şubat 2020 Pazar 12:09
İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü

İran'ın batısında bulunan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Özellikle Van'ın Başkale ilçesi ve diğer çevre illerde de hissedilen depremde sınıra yakın mahallelerde bulunan kerpiç evler yıkıldı. İlçeye bağlı Özpınar Mahallesinde bir çok evin büyük hasar aldığı öğrenildi.

İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü

Yerin 6 kilometre derinliğinden gelen depremin merkez üssü Kotur olarak kaydedilirken Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre ise depremin şiddetinin 5.9 olduğu açıklandı. Depremi en çok hisseden Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde kerpiçten yapılmış evler yıkılırken 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Depremden hemen sonra bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ise enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına başladılar.

İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü

Van Valiliği deprem ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerini kullanırken bir açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, enkaz altında da bazı vatandaşalrın olduğunu duyurdu.

İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü

Bakan Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı sırasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza İran'ın Hoy kentindeki meydana gelen depremde karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar. AFAD ekiplerimiz şu anda ilgili köylerde ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı."

İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü

Son Güncelleme: 23.02.2020 12:51
Anahtar Kelimeler:
AFADDepremSüleyman SoyluİranVanBaşkale
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