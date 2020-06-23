İrem Derici'nin Eski Eşi Rıza Esendemir Sosyal Medya Üzerinden Kızı İçin Dua İstedi!

İrem Derici’nin eski eşi olan sunucu Rıza Esendemir’in kızı Eceşan Esendemir skolyoz ameliyatı oldu. 12 yaşında olan kızının dört gündür yoğun bakımda olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Rıza Esendemir, kızı için dua istedi. Solunum cihazına bağlı şekilde olan kızının dört gündür yoğun bakımda olduğunu ve durumunda herhangi bir değişikliğin olmadığını söyledi. Kızı Eceşan için sevenlerinden dua isteyen Rıza Esendemir, desteğe ihtiyacının olduğu günler yaşıyor. Kızı Eceşan ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafa şu notu yazdı:

"Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin"

Sevenlerinden destek almak isteyen Rıza Esendemir’in sosyal medya paylaşımı: