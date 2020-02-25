İş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun sır dolu intiharı



İstanbul Sarıyer'de lüks bir villada yaşayan ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A., kafasına dayadığı silahla intihar etti. Saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde lüks bir siteden gelen silah sesi üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler, villanınŞirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Ali Armağan'a ait olduğunu belirlediler. İçeri girerek arama yapan ekipler iş adamı ali Armağan'ın oğlu A.A'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldular. Sağlık ekipleri başına dayadığı silahla intihar ettiği değerlendirilirken polis ekipleri villanın etrafını güvenlik şeridiyle kapattılar.

Diğer taraftan intihar ederek hayatına son veren gencin ailesi olay yerine gelirken baba iş adamı Ali Armağan'ın da eve geldiği kendisinin ise güçlükle eve doğru girdiği görüldü. Aile ve yakınları sinir krizleri geçirirken olay yeri inceleme ekipleri villada incelemelerine devam ediyor. Olayın nasıl ve neden olduğu ise gerekli çalışmaların tamamlandıktan sonra netlik kazanacağı belirtildi.



