betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114593
ALTIN
326.204
DOLAR
6.1382
STERLİN
7.9775
EURO
6.6534

İş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun sır dolu intiharı

Petline Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu yaşadıkları evde silahla kendisini öldürerek intihar etti. Sır dolu ölüm hakkında ise polis soruşturma başlattı.

25 Şubat 2020 Salı 17:33
İş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun sır dolu intiharı


İstanbul Sarıyer'de lüks bir villada yaşayan ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A., kafasına dayadığı silahla intihar etti. Saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde lüks bir siteden gelen silah sesi üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler, villanın Petline Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Ali Armağan'a ait olduğunu belirlediler. İçeri girerek arama yapan ekipler iş adamı ali Armağan'ın oğlu A.A'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldular. Sağlık ekipleri başına dayadığı silahla intihar ettiği değerlendirilirken polis ekipleri villanın etrafını güvenlik şeridiyle kapattılar.

Diğer taraftan intihar ederek hayatına son veren gencin ailesi olay yerine gelirken baba iş adamı Ali Armağan'ın da eve geldiği kendisinin ise güçlükle eve doğru girdiği görüldü. Aile ve yakınları sinir krizleri geçirirken olay yeri inceleme ekipleri villada incelemelerine devam ediyor. Olayın nasıl ve neden olduğu ise gerekli çalışmaların tamamlandıktan sonra netlik kazanacağı belirtildi.


 

Anahtar Kelimeler:
IntiharAli ArmağanPetlineOğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Isparta'da kaybolan 3 lise öğrencisi İzmir'de ortaya çıktı
Isparta'da kaybolan 3 lise öğrencisi İzmir'de ortaya çıktı
Savcılığın HDP Kongresine başlattığı Öcalan soruşturmasında 14 gözaltı
Savcılığın HDP Kongresine başlattığı Öcalan soruşturmasında 14 gözaltı
Bakan Soylu, koronavirüsü saklanıyor iddialarını yalanladı; Bir şey olsa paylaşmak zorundayız
Bakan Soylu, koronavirüsü saklanıyor iddialarını yalanladı; Bir şey olsa paylaşmak zorundayız
Mersin'de rögar ilaçlaması yapılan okulda 17 öğrenci zehirlendi
Mersin'de rögar ilaçlaması yapılan okulda 17 öğrenci zehirlendi
Cumhurbaşkanı imzasıyla elektronik sigara ve benzeri ürün ithalatına yasak geldi
Cumhurbaşkanı imzasıyla elektronik sigara ve benzeri ürün ithalatına yasak geldi
Tahran-İstanbul yolcu uçağındaki 132 yolcu ve mürettebat koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Tahran-İstanbul yolcu uçağındaki 132 yolcu ve mürettebat koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Popüler Haberler

Kredi çekmek için istenen ve gerekli belgeler nelerdir?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Rüyada hamile olmak ne demektir? Rüyada hamile olduğunu görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada zeytin görmek ne demektir? Rüyada zeytin görmenin anlamı ve tabiri
A101’de gelecek hafta sonu 29 Şubat – 7 Mart 2020 indirimli kampanya ürünleri kataloğu
Rüyada ölmüş birini görmek ne demektir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Corona virüsü aşısı bulundu mu? Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüne aşı ve çare bulundu mu, salgın bitecek mi?
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin anlamı ve tabiri
Ev alacaklara devletten yeni destekler! Ev sahibi olmada yeni tasarruf hesabı ve ucuz kredi desteği
Eltilerin Savaşı ve Bayi Toplantısı filmleri ne kadar izlendi, ne kadar hasılat yaptılar?
Tutunamayanlar Vildan kimdir? Gerçek adı nedir? Sahra Kübra Gümüş hakkında bilgiler
2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? Kıdem tazminatı hesaplama örneği
22 Şubat 2020 Cumartesi fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
2020 şubat ayı bu yıl kaç gün çekiyor?
Rüyada zemzem görmek ne demektir? Rüyada zemzem içtiğini görmenin anlamı ve tabiri
Kandil ne zaman, hangi gün? 2020 Dini günler takvimi
Rüyada tutuklandığını görmek ne demektir? Rüyada tutuklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur 90. yeni bölüm fragmanı
Bayi Toplantısı filmini kaç kişi izledi? Film gişe rakamları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.