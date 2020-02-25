İş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunun sır dolu intiharı

İstanbul Sarıyer'de lüks bir villada yaşayan ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A., kafasına dayadığı silahla intihar etti. Saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde lüks bir siteden gelen silah sesi üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diğer taraftan intihar ederek hayatına son veren gencin ailesi olay yerine gelirken baba iş adamı Ali Armağan'ın da eve geldiği kendisinin ise güçlükle eve doğru girdiği görüldü. Aile ve yakınları sinir krizleri geçirirken olay yeri inceleme ekipleri villada incelemelerine devam ediyor. Olayın nasıl ve neden olduğu ise gerekli çalışmaların tamamlandıktan sonra netlik kazanacağı belirtildi.