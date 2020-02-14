İş arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifade; Çok çalışıyordu!



15 Temmuz 2019 günü Maltepe Cevizli Mahallesinde bulunan bir otelde çalışan 21 yaşındaki İbrahim Halil Kiraz, çalıştığı otelin bir odasında darp edilmiş bir şekilde bulunmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan genç 4 ay süren bir yaşam mücadelesinin ardından 10 Kasım 2019 tarhinde hayatını kaybetmişti.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gayrettepe Asayiş Şube MüdürlüğüBüro Amirliğine bağlı ekipler, katillerin bulunması için bir çalışma başlatmışlar ve yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda İbrahim Halil Kiraz'ın ölümüne neden olan 5 şüpheliye ulaştılar. Kiraz ile aynı yerde çalışan iş arkadaşları olan 5 şüpheli 12 Şubat günü düzenlenen bir operasyonla belirlendikleri adreste ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındılar.

Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alındıklarında İbrahim Halil Kiraz'da daha önce de "Sen çok çalışıp kötü örnek oluyorsun. Patron bizimde senin kadar çalışmamızı istiyor. Biraz az çalış" diye kavga ettiklerini itiraf ettiler. Olayın olduğu günde Kiraz ile aynı sebepten dolayı tartıştıklarını söyleyen zanlılar İbrahim Halil Kiraz'ı darp ederek ağır yaraladıktan sonra merdiven boşluğunda bırakarak işlerinin başına döndükleri öğrenildi.

Emniyette sorgu işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin aslına 6 kişi oldukları, olayın 6. faili olan Demir Ç.'nin bir başka suçtan cezaevinde olduğu bildirildi.