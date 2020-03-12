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İş insanı Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma ise bir başka iş insanı Ahmet Taçyıldız'ın suç duyurusu sebep gösterildi.

12 Mart 2020 Perşembe 19:48
İş insanı Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanı Ahmet Taçyıldız, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Taçyıldız, avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, İhlas Holding medya kuruluşlarının kendisi adına öne sürdüği FETÖ bağlantısı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. 

Savcılığa verilen dilekçede, iş insanın Ahmet Taçyıldız hakkında şu an veya geçmişte FETÖ ile ilgili herhangi bir bağlantı ve soruşturma başlatılmadığı belirtilerek, "Şüphelinin neden müvekkilimize yönelik bu şekilde bir karalama kampanyası başlattığının, neden iftira, suç uydurma gibi kötü niyetli eylemlerde bulunduğunun açıklaması ise çok basittir. Gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan haberleri gerçekmiş gibi, elindeki basın gücünü kullanarak, borcu olan parayı ödemekten kurtulmayı hedeflemektedir. Oysaki müvekkilimizi alnı aktır. Kendisi hakkında şüpheli tarafından yürütülen bu karalama kampanyasına asla boyun eğmeyecektir" denildi.

Dilekçede ayrıca, Taçyıldız’ın yetkilisi olduğu P. Faktoring isimli firma alacakları nedeniyle Mücahid Ören’in sahibi ve yetkilisi olduğu İhlas grubu şirketlerine karşı İstanbul Adliyesi’nde sıralı icra takipleri başlatıldığı, borçla ilgili uzlaşmak istenildiği ve buna istinaden iki şirket arasında 29 Aralık 2014 tarihli “Borç Ödeme ve İbra Protokolü" başlıklı bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

İki şirket arasında mzalanan protokole rağmen ödeme yapılmayan senetlerden biriyle ilgili 28 Şubat 2020 tarihinde Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü’nde işlem başlatıldığı ve bu yasal takipten hemen sonra 9 Mart 2020’de Mücahid Ören’in, Taçyıldız’ın bir tanıdığı olan M.G.’ye whatsapp iletisi gönderdiği anlatıldı. 

Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, whatsapp iletisinden hemen sonra, İhlas Holding medya kuruluşlarında gerçeklerle ilgili olmayan iftira ve suç uydurma niteliğinde yayınlar yapıldığı belirtilerek, “Müvekkil hakkında bugüne kadar söz konusu iddialarla ilgili hiçbir soruşturma bulunmamasına rağmen, sanki varmış gibi yansıtılarak, kamuoyunda olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığı, bu şekilde şüphelinin üzerinde gücünün olduğu basın organlarını adeta bir silah gibi kullanarak tehdit ve şantaj başta olmak üzere suç işlediğinin görüleceği inancındayız" ifadelerine yer verildi.

Bu dilkçeyeyi değerlendirmeye alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı ise İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören hakkında "tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma" iddiaları ile ilgili bir soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
SoruşturmaSavcılıkIhlas HoldingMücahid örenAhmet Taçyıldız
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