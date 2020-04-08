İşçiyi işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor! 6 aya kadar uzatılabilecek!

AK Parti tarafından meclise sunulan yeni bir yasa teklifine göre, Koronavirüs önlemlerin alındığı bu dönemde firmalar 3 ay içerisinde hiçbir çalışanına işten çıkaramayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yasayı 6 aya kadar uzatma yetkisi olacak.

Yeni yasayla birlikte işyeri sahipleri çalışanlarını ücretsiz olarak izne çıkarabilecek. Bu durumda işçilere günlük olarak 39,24 TL ödenecek. Bunun yanı sıra 15 Mart 2020 tarihinden önce işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan kişiler de aynı ödenekten yararlanabilecek.

Eğitim dünyasından merak edilen tüm gelişmeler, spor basınından yeni haberler… Tüm haberleri sıcağı sıcağına takip etmek istiyorsan, şimdi Haberport mobil uygulamasını indir!>>>

Günün merak edilen tüm olaylarından haberdar olmak istiyorsan, ne duruyorsun, hadi bizi Instagram’da takip etmeye başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Güncel haberler hakkında tüm ayrıntılar şimdi Facebook grubumuzda! Hemen katıl, gündemden asla geri kalma! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Merak ettiğin haberleri ve gelişmeleri öğrenmek için Twitter’da bizi Takip Etmeyi unutma! Tüm sıcak haberler Haberport’ta! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et