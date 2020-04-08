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İşçiyi işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor! 6 aya kadar uzatılabilecek!

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler kapsamında yeni kararlar alınıyor. Yeni kararlarla birlikte işçiyi işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor. Ayrıca bu karar Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

08 Nisan 2020 Çarşamba 20:07
İşçiyi işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor! 6 aya kadar uzatılabilecek!

AK Parti tarafından meclise sunulan yeni bir yasa teklifine göre, Koronavirüs önlemlerin alındığı bu dönemde firmalar 3 ay içerisinde hiçbir çalışanına işten çıkaramayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yasayı 6 aya kadar uzatma yetkisi olacak.

Yeni yasayla birlikte işyeri sahipleri çalışanlarını ücretsiz olarak izne çıkarabilecek. Bu durumda işçilere günlük olarak 39,24 TL ödenecek. Bunun yanı sıra 15 Mart 2020 tarihinden önce işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan kişiler de aynı ödenekten yararlanabilecek.

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Son Güncelleme: 08.04.2020 20:07
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