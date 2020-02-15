İSKİ'den önemli duyuru! 18 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerine 24 saat su verilmeyecek?

İstanbul'da Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent hatlarında yapılacak olan zorunlu bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de 24 saat su kesintisi yapılacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sö konusu bölgelere su verilemeyeceği belirtildi.

18-19 Şybat tarikleririnde su kesintisinin yaşanacağı ise şöyle sıralandı:

KÂĞITHANE:

Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.