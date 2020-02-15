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İSKİ'den önemli duyuru! 18 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerine 24 saat su verilmeyecek?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da zorunlu bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bazı ilçelerde 18 Şubat tarihinde 24 saat sürecek bir su kesintisi olacağı bildirildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:52
İSKİ'den önemli duyuru! 18 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerine 24 saat su verilmeyecek?

İstanbul'da Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent hatlarında yapılacak olan zorunlu bakım ve  onarım çalışmaları sebebiyle Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de 24 saat su kesintisi yapılacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sö konusu bölgelere su verilemeyeceği belirtildi.

18-19 Şybat tarikleririnde su kesintisinin yaşanacağı ise şöyle sıralandı:

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

BEŞİKTAŞ: Konaklar ve Levent Mahalleleri.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:53
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IstanbulİSKİSu Kesintisi18 Şubat
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