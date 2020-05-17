İŞKUR'da korona şoku! 8 görevli memurda virüs tespit edildi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ('nın İnegöl ilçesinde bulunan Hizmet Merkezi´nde görev yapan 8 memur, koronavirüs belirtileri göetermeleri üzerine Kovid-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda ise memrlarda koronavirüs tespit edildi.

İŞKUR şubesinde görevli 10 memur yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi´ne başvurmasının ardından burada yapılan testler sonucunda 8 memurda koronavirüsüne rastlanırken hemen hastaneye yatış işlemleri başlatıldı ve tedavi aştına alındı. Aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk’ün de bulunduğu şubede görev yapan 25 çalışan ise evlerine gönderilerek 14 gün karantina altına alındığı bildirildi. Karantina altına alınan memurlar bu sırada görevlerine çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi.

