İŞKUR şubesinde görevli 10 memur yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi´ne başvurmasının ardından burada yapılan testler sonucunda 8 memurda koronavirüsüne rastlanırken hemen hastaneye yatış işlemleri başlatıldı ve tedavi aştına alındı. Aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk’ün de bulunduğu şubede görev yapan 25 çalışan ise evlerine gönderilerek 14 gün karantina altına alındığı bildirildi. Karantina altına alınan memurlar bu sırada görevlerine çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi.
İŞKUR'da korona şoku! 8 görevli memurda virüs tespit edildi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyetini sürdüren İŞKUR Hizmet Merkezi’nde görev yapan 8 memurun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Şube görevlisi 25 kişide karantinaya alındı.
İŞKUR şubesinde görevli 10 memur yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi´ne başvurmasının ardından burada yapılan testler sonucunda 8 memurda koronavirüsüne rastlanırken hemen hastaneye yatış işlemleri başlatıldı ve tedavi aştına alındı. Aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk’ün de bulunduğu şubede görev yapan 25 çalışan ise evlerine gönderilerek 14 gün karantina altına alındığı bildirildi. Karantina altına alınan memurlar bu sırada görevlerine çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi.
YORUM EKLE