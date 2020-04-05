İstanbul 10°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

İŞKUR ödemelerinde adrese teslim uygulaması başlıyor!

İŞKUR üzeriden ödeme alan vatadaşları online ortamdan talep formu doldurarak hak sahibi oldukları ödemeleri PTT aracılığıyla ikamet adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek.

05 Nisan 2020 Pazar 15:51
İŞKUR ödemelerinde adrese teslim uygulaması başlıyor!

Korona virüs salgın hastalığının önlenmesi kapsamında vatandaşların evden çıkmaması için her türlü tedbirler alınarak farklı uygulamalar hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda PTT AŞ,yapmış olduğu duyuruda, hak sahibi vatandaşların online ortamda dolduracakları form ile  işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceklerini bildirdi.

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.

Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."

Son Güncelleme: 05.04.2020 16:37
Anahtar Kelimeler:
PttIşkur ödemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klavye provakatörlerine geçit yok! Sanal alemde devlete küfür eden şahıs gözaltına alındı
Klavye provakatörlerine geçit yok! Sanal alemde devlete küfür eden şahıs gözaltına alındı
TSK yurt içi ve yurt dışında terörist temizliğine devam ediyor! Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi
TSK yurt içi ve yurt dışında terörist temizliğine devam ediyor! Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi
Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli haber! "Aşı hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu"
Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli haber! "Aşı hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu"
Polis İstanbul'da korona virüs tedbirleri kurallarına uymayanlara göz açtırmıyor!
Polis İstanbul'da korona virüs tedbirleri kurallarına uymayanlara göz açtırmıyor!
THY'den Ülke dışındaki Türk vatandaşları için tahliye seferlerine devam açıklaması
THY'den Ülke dışındaki Türk vatandaşları için tahliye seferlerine devam açıklaması
Hırsızlıkta pes dedirten düzey! Parmak izlerini bile arkalarında bırakmamışlar
Hırsızlıkta pes dedirten düzey! Parmak izlerini bile arkalarında bırakmamışlar

Popüler Haberler

Sefirin kızı yeni bölüm var mı, yok mu? Show Tv 6 Nisan Sefirin Kızı neden yok? Yeni bölüm ne zaman
Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Memurlarda derece kademe nasıl ilerler? 657 derece kademe hesaplama işlemleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Nisan Salı yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Edho Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çocuklarda ağız ve diş sağlığı için bakım nasıl yapılır? Çocuklar ne zaman dişlerini fırçalamaya başlamalı?
Bir Zamanlar Çukurova Çetin kimdir? Gerçek adı nedir? Aras Şenol hakkında bilgiler
Avrupa'da vizesiz gidilecek ülkeler hangileridir?
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe
Erkeklere 14 Şubat sevgililer gününde alınabilecek hediye önerileri
2020 kredi kapatma kredisi veren bankalar! Borç kapatma, transfer ve yapılandırma kredisi için bankalar
EBA Tv nereden, nasıl izlerim? TRT EBA TV İlkokul , Ortaokul ve Lise Ders saatleri , programı ve kanal ayarlama bilgileri
Atiye 2. Sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için tarih belli oldu mu?
Engelli aylığı ve evde bakım maaşları rapor süresi dolanların rapor süreleri uzatıldı!
Yanak estetiği nedir? 2020 Yanak estetiği fiyatları
En güzel miraç kandili mesajları - Miraç Kandili resimli ve dualı mesajları
2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Nisan dokunulmazlık oyunu sonucu
Ev hanımlarına kredi veren bankalar koşulları ve faiz oranları
Fazla kilolu insanlar depresyona daha eğilimli oluyor
İSKİ ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSKİ insan kaynakları iş ilanları
2019 Yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemeleri hesaplara yatırılacak
Şok market 8 Nisan – 15 Nisan 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.