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İŞKUR'dan sağlık alanında ilanlar! 2020 sınavsız ambulans şoförü, sağlık personeli ve sekreter alımı

İŞKUR'dan sağlık alanında ilanlar peş peşe geldi. Özel hastanelerde görevlendirilmek üzere sınavsız ambulans şoförü, sağlık personeli ve sekreter alımı yapılacağı duyuruldu.

24 Ocak 2020 Cuma 17:59
İŞKUR'dan sağlık alanında ilanlar! 2020 sınavsız ambulans şoförü, sağlık personeli ve sekreter alımı

Türkiye İş Kurumu'nun resmi web sitesi üzerinden yayınlanan ilanlar ile birlikte sağlık alanında çalışmak isteyen ve yetkinliği bulunan kişiler için art arda birçok ilan yayınlandı. İlanlarda en az ilkokul mezunu olmak üzere ambulans şoförü, hasta danışmanı, ATT, sekreter, hastane personeli gibi farklı alanlarda personel alımı yapılacağına dair ifadeler yer alırken başvurulara ilişkin detaylarda yayınlandı.

Özel Hastanelere Alım Yapılacak

İŞKUR'da yayınlanan ilanlara göre personel alımları özel hastaneler bünyesinde olacak ve başvurular İŞKUR'un resmi adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Çok sayıda ilana başvuru yapmak için tarihler ve süreçler hakkında detaylar da sitede yer aldı.

 

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İŞKUR aracılığıyla yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde;

- T.C. vatandaşı olmak,

- En az ilkokul mezunu , (Özel kadrolar için istenen bölümlerden mezun olması)

- İŞKUR' a kayıtlı olmak-kaydolmak,

- Başvuru yapacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

- Hastalarla ikili ilişkileri iyi olmak. diksiyonu düzgün olması,

- Erkek adaylar için askerlik yapmış, askerlik çağına gelmemiş ya da askerliği tecil ettirmiş olmak.

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:59
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