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İŞKUR'dan yeni ilan! Belediyelere 372 KPSS'siz personel alımı yapılacak!

iŞKUR'dan yeni ilan! Kurum tarafından yayınlanan ilana göre belirlenen belediyelere 372 KPSS'siz personel alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu adaylar KPSS şartı olmadan başvuru yapabilecekler.

24 Ocak 2020 Cuma 17:55
İŞKUR'dan yeni ilan! Belediyelere 372 KPSS'siz personel alımı yapılacak!

İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yayınlanan yeni bir ilana göre farklı şehirlerdeki belediyeler, belediyelere bağlı kamu şirketleri, il özel idarelerive SYDV'lere mezuniyet şartı olmaksızın ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartsız personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılacak olan alımlarda başvuru detayları da resmi olarak paylaşıldı.

Kadrolar Belirlendi

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre alım yapılacak olan kadroların büro personeli, işçi, erbap işçi, öğretmen, mühendis, sekreter, şoför, tekniker-teknisyen, sosyal hizmet uzmanı ve güvenlik görevlisi olmak üzere çeşitli alanlara dağıldığı görülüyor. Türkiye İş Kurumu resmi web sitesindeki Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı ekranında yayınlanan ilanlara ilişkin kadrolar ve başvuru tarihleri ise şu şekilde:

İŞKUR 372 BELEDİYE PERSONELİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından yoksun olmamak.

- Süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak , askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş ya da  yedek sınıfa geçirmiş,

- Görevini devamlı olarak yapmasına engel hastalığı veya engeli olmaması.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:55
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