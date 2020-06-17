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İSMEK çalışanlarına hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin duruşması ertelendi

Daha önce İSMEK’in kadın çalışanlarına hakaret ettiği için hakkında dava açılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı. Şişli, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yargılanıyordu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 16:18
İSMEK çalışanlarına hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin duruşması ertelendi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan İSMEK’in kadın çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yargılanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı. Hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istenen Şişli, mahkemeye İstanbul Adliyesi’nde çıktı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkemeye İSMEK’te çalışan 18 şikayetçi kadın, Şişli ve avukatlar katıldı. Şişli beraatın talep ederken, salona basın mensupları alınmadı.

Başörtümüze Hakaret Etti

Şikayetçilerden Ayşe Akbulut, ‘’İş yerinde bulunan Ali Koca’ya döndü ve ‘şanslısınız evde de iş yerinde de kadınlarla birliktesiniz, diksiyonunuz da kötü sizden yönetici olmaz, başörtülüsünüz ayrıca, bekarlarınızı itfaiyeci arkadaşlarla tanıştırıp parti yapalım’ gibi rencide edici sözler sarf etti. Ben bu sanıktan şikayetçiyim’’ dedi. Ayrıca diğer şikayetçiler de Şişli’den şikayetçi olmaya devam etti.

Duruşma Başka Bir Tarihe Ertelendi


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da mahkemeye katılmıştı. Ancak duruşma eksik bilgilerin tamamlanması ve daha çok tanığın dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme ayrıca tutuksuz yargılanan sanık Şişli’nin de diğer duruşmaya gelmesine gerek olmadığına karar verdi.

İddianamede Yer Alan İfadeler

İddianamede yer alan bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan İSMEK’in kadın çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yargılanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

KADEM’den Açıklama

Duruşmayı dışardan takip eden ve sonrasında basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Deneği'nden (KADEM) avukatı Canan Sarı da, ‘’Bizler ülkemizin vicdanını sızlatan her davayı yakından takip ediyoruz. Bu davalarda suçlular hak ettiği cezayı alana kadar, adalet yerini bulana kadar takipçi olmaya devam ediyoruz’’ açıklamalarında bulundu.


Son Güncelleme: 17.06.2020 16:18
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