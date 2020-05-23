Isparta'da kan donduran olay! Annesiyle babasını katletti sonra gidip teslim oldu

Isparta'da 44 yaşında ki R.A. tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra karakola giderek polise teslim oldu.

Isparta'da kan donduran olay! Annesiyle babasını katletti sonra gidip teslim oldu
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Isparta'da kan donduran bir olay yaşandı. Eşinden ayrı olan ve anne babasıyla birlikte yaşayan 44 yalındaki R.A. isimli bir kişi tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. ile tartışmanın arasına giren annesi Seher A.'yı bıçakladı. Annesiyle babasının ölümüne neden olan R.A. daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yayla Mahallesinde bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen R.A, isimli bir kişi iftar yemeğinden hemen önce astsubay emeklisi babası Nizamettin A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. mutfaktan aldığı bıçakla önce babasını, daha sonra da araya girerek kendisine engel olmaya çalışan annesini 

Nizamettin A. ve Seher A. kanlar içerisinde yere yığılırken R.A., evden çıkarak karakola gitti ve cinayeti itiraf ederek polise teslim oldu. Olayın polise aktarılması üzerine eve gelen polis ekipleri, Nizamettin- Seher A. cansız bedenleriyle karşılaştılar. Olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin ambulansına alınan çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 çocuk babası olduğu bildirilen R.A.'nın emniyet müdrülüğünde sorgusunun devam ettiği belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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