Isparta'da kan donduran olay! Annesiyle babasını katletti sonra gidip teslim oldu

Isparta'da kan donduran bir olay yaşandı. Eşinden ayrı olan ve anne babasıyla birlikte yaşayan 44 yalındaki R.A. isimli bir kişi tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. ile tartışmanın arasına giren annesi Seher A.'yı bıçakladı. Annesiyle babasının ölümüne neden olan R.A. daha sonra karakola giderek teslim oldu.
Nizamettin A. ve Seher A. kanlar içerisinde yere yığılırken R.A., evden çıkarak karakola gitti ve cinayeti itiraf ederek polise teslim oldu. Olayın polise aktarılması üzerine eve gelen polis ekipleri, Nizamettin- Seher A. cansız bedenleriyle karşılaştılar. Olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin ambulansına alınan çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
1 çocuk babası olduğu bildirilen R.A.'nın emniyet müdrülüğünde sorgusunun devam ettiği belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.