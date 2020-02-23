Isparta'da lise öğrencisi 3 arkadaş günlerdir kayıp!

Isparta’da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan ve Lise 1. sınıfa giden 3 kız arkadaş 4 gün önce birden ortadan kayboldular. En son 20 Şubat tarihinde görülen öğrencilerin aileleri kızlarına ulaşamayınca durumu polise bildirdiler.

Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri yaşları 16 olan Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ı aramaya başladılar. Yapılan tüm aramalara rağmen henüz bir izlerine rastlanmayan kızların aileleri çocuklarının bir an önce bulunmasını merakla bekliyorlar.

Polis ekipleri ise kaybolan kızlar hakkında bir kaç ihbar alındığını fakat yapılan ihbarların asılsız olduğunu bildirdiler.



