betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
322.014
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9082
EURO
6.6031

Isparta'da lise öğrencisi 3 arkadaş günlerdir kayıp!

Isparta'da en son 20 Şubat'ta görülen 3 kız arkadaş 4 gün önce ortadan kayboldular. Lise öğrencileri oldukları ve aynı okulda okudukları öğrenilen Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan polis tarafından aranmaya başlandı.

23 Şubat 2020 Pazar 22:46
Isparta'da lise öğrencisi 3 arkadaş günlerdir kayıp!

Isparta’da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan ve Lise 1. sınıfa giden 3 kız arkadaş 4 gün önce birden ortadan kayboldular. En son 20 Şubat tarihinde görülen öğrencilerin aileleri kızlarına ulaşamayınca durumu polise bildirdiler.

Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri yaşları 16 olan Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ı aramaya başladılar. Yapılan tüm aramalara rağmen henüz bir izlerine rastlanmayan kızların aileleri çocuklarının bir an önce bulunmasını merakla bekliyorlar. 

Polis ekipleri ise kaybolan kızlar hakkında bir kaç ihbar alındığını fakat yapılan ihbarların asılsız olduğunu bildirdiler.

Isparta'da lise öğrencisi 3 arkadaş günlerdir kayıp!


 

Anahtar Kelimeler:
KayıpıspartaLise öğrencisi3 Genç Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu Van'da yaşanan deprem bilançosunu açıkladı; 250 konut ve 300 ahır yıkıldı
Bakan Soylu Van'da yaşanan deprem bilançosunu açıkladı; 250 konut ve 300 ahır yıkıldı
Soyadı değiştirme başvuruları E-devletten yapılacak!
Soyadı değiştirme başvuruları E-devletten yapılacak!
Adana'da uçurumda bulunan kadın cesedinin faili tutuklandı
Adana'da uçurumda bulunan kadın cesedinin faili tutuklandı
Van depreminde ölü sayısı 8'e yükseldi! 21 kişi enkaz altından kurtarıldı
Van depreminde ölü sayısı 8'e yükseldi! 21 kişi enkaz altından kurtarıldı
İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü
İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü
KKTC’de koronavirüs alarmı! 1 kişi karantinaya alındı
KKTC’de koronavirüs alarmı! 1 kişi karantinaya alındı

Popüler Haberler

Twitter turuncu uyarı işareti ne anlama geliyor, nedir ?
TV8 Şaşkın Bakkal 216 neden yok? Dizi yayından kaldırıldı!
MEB 20 Bin ek atama takvimi ne zaman açıklanacak?
Van'da Korona Virüsü mü var? Van'da Corona Virüsü haberleri doğru mu?
Parazit filmini kaç kişi izledi? En iyi film dalında oscar alan Parazit filmi konusu ve izlenme sayısı
Survivor Fatma Günaydın yarışmaya veda mı edecek, sakatlandı mı?
İŞKUR ile Kamu ve Özel sektöre 2440 Güvenlik, Şoför ve İşçi alımı yapılacak!
Zemheri final mi yapacak? Show TV sevilen dizisinden üzen haber
Süper Lig puan durumu 2020 Süper Lig 23. Hafta Maçlarının sonuçları, Süper Lig puan durumu ve 24. Hafta maç fikstür ve programı
Okullar 24 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Nude ne demektir? Nude fotoğraf atmak ne demek?
Hizmetçiler Hacer Kimdir? Gerçek adı nedir? Selan Domaç hakkında bilgiler
Rüyada lahana görmek ne demektir? Rüyada lahana görmenin anlamı ve tabiri
Bademcikler ameliyatı ile bademciklerin alınmasının zararları nelerdir?
Rüyada bebek görmek ne demektir? Rüyada bebek görmenin anlamı ve tabiri
Hizmetçiler Atiye kimdir? Gerçek adı nedir? Algı Eke hakkında bilgiler
MEB Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı Soru ve Cevapları 23.02.2020
Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Türkiye İran sınır kapısı neden kapatıldı?
Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar! FB - GS Derbi maçı şifresiz kanalları
Sigortalı olan kişiler sosyal yardım alabilir mi?
Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.