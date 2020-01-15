Isparta'da sis nedeniyle otobüs kontrolden çıkarak devrildi;29 yolcu yaralandı

Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Bölgedeki etkili olan sis görüş mesafesini düşürmesiyle bir yolcu otobüsü Dedeağaç kavşağı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Otobüsün devrilemsi sonucu kazayı gören diğer araç sürücüleri sağlık ve jandarma ekiplerine durumu ihbar ettiler. İhbar üzerine ise olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsün içinde bulunan bazı yolcular kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkarken diğerleri de çevrede bulunanlar ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldılar. Otobüsün altında kalan 3 yolcu ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarılmasının ardından yaralanan toplam 29 yolcu sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla öecre hastanelere sevk edildi.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



