Isparta'da okul müdürü, 13 yaşındaki öğrencinin suratına uçan tekme attı

Isparta’da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu müdürü A.Y 13 yaşındaki 7.sınıf öğrencisi A.Ö’nün yüzüne tekme attı. Okul müdürü için, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, okul bahçesinde Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatı hazırlığı yapıldı. Öğrencilerinde katıldığı tatbikatı bazı öğrenciler ayakta, bazı öğrenciler ise oturarak takip etti. Bir anda hızla gelen okul müdürü A.Y, yerde oturan 7.sınıf öğrencisi A.Ö’ye uçan tekme attı. Öğle arasında eve gelen öğrenci, yaşadıklarını ailesi ile paylaştı.

Babası okul müdürüne dava açtı

Suçlamaları kabul etmedi

Darp edilen öğrencinin babası İsmail Ö. okula gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Oğluna yapılanları izleyen baba, savcılığa giderek okul müdürü hakkında şikayette bulundu. İfadesi alının okul müdürü A.Y, tatbikat sırasında öğrencilerin yanıcı maddelere doğru hareket etmesi ve zarar görebileceklerini düşünerek, anlık bir tepki verdiğini söyledi. Müdür hakkında dava açıldı.

Ortaokul öğrencisi A.Ö’nün aldığı raporda sağ yanağında sıyrık ve sağ kaşta minimal şişlik olduğu yer aldı. Okul müdürü A.Y ise suçlamaları kabul etmedi.

Okul müdürü ifadesinde, okulda ciddiyetsizlik olduğunu, olay anında okul bahçesinde yangın tatbikatı yaptıklarını ve öğrencilerin yanıcı maddelere doğru hareket etmeleri nedeniyle anlık bir tepki verdiğini söyledi.

Babasının üzerine yemin etti

Suçlamaları kabul etmeyen okul müdürü A.Y, ‘’İlk kez başıma böyle bir iş geldi. Bir anlık refleksle çekimden öyle gözüktü. Yemin ediyorum ki kameralarda öyle gözüküyor. Ben bu çocuğa tekme atmadım. Rahmetli babamın üzerine yemin ediyorum ki amacım kurtulmak değil. Ben 52 yaşındayım, gerekirse yarın emekli olur giderim ama ben bu çocuğa tekme atmadım. Suçlamalar çok gücüme gitti.’’ dedi.