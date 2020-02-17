betgram betgram setrabet

İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120929
ALTIN
307.497
DOLAR
6.0463
STERLİN
7.8698
EURO
6.5550

Isparta'da okul müdürü, 13 yaşındaki öğrencinin suratına uçan tekme attı

Isparta'daki bir ortaokulda okul müdürü, 13 yaşındaki öğrencinin suratına uçan tekme attı. Okul müdürü hakkında ''basit yaralama'' suçundan dava açıldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:35
Isparta'da okul müdürü, 13 yaşındaki öğrencinin suratına uçan tekme attı

Isparta’da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu müdürü A.Y 13 yaşındaki 7.sınıf öğrencisi A.Ö’nün yüzüne tekme attı. Okul müdürü için, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, okul bahçesinde Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatı hazırlığı yapıldı. Öğrencilerinde katıldığı tatbikatı bazı öğrenciler ayakta, bazı öğrenciler ise oturarak takip etti. Bir anda hızla gelen okul müdürü A.Y, yerde oturan 7.sınıf öğrencisi A.Ö’ye uçan tekme attı. Öğle arasında eve gelen öğrenci, yaşadıklarını ailesi ile paylaştı.

Babası okul müdürüne dava açtı

Darp edilen öğrencinin babası İsmail Ö. okula gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Oğluna yapılanları izleyen baba, savcılığa giderek okul müdürü hakkında şikayette bulundu. İfadesi alının okul müdürü A.Y, tatbikat sırasında öğrencilerin yanıcı maddelere doğru hareket etmesi ve zarar görebileceklerini düşünerek, anlık bir tepki verdiğini söyledi. Müdür hakkında dava açıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Ortaokul öğrencisi A.Ö’nün aldığı raporda sağ yanağında sıyrık ve sağ kaşta minimal şişlik olduğu yer aldı. Okul müdürü A.Y ise suçlamaları kabul etmedi.

Okul müdürü ifadesinde, okulda ciddiyetsizlik olduğunu, olay anında okul bahçesinde yangın tatbikatı yaptıklarını ve öğrencilerin yanıcı maddelere doğru hareket etmeleri nedeniyle anlık bir tepki verdiğini söyledi.

Babasının üzerine yemin etti

Suçlamaları kabul etmeyen okul müdürü A.Y, ‘’İlk kez başıma böyle bir iş geldi. Bir anlık refleksle çekimden öyle gözüktü. Yemin ediyorum ki kameralarda öyle gözüküyor. Ben bu çocuğa tekme atmadım. Rahmetli babamın üzerine yemin ediyorum ki amacım kurtulmak değil. Ben 52 yaşındayım, gerekirse yarın emekli olur giderim ama ben bu çocuğa tekme atmadım. Suçlamalar çok gücüme gitti.’’ dedi.  

Son Güncelleme: 17.02.2020 14:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lisede dehşet! Okul müdürünü vuran güvenlik intihara kalkıştı
Lisede dehşet! Okul müdürünü vuran güvenlik intihara kalkıştı
Van'da 4,7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
Van'da 4,7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
Muharrem İnce, kendisine kafa atıldığı söylentilerine fotoğrafla yanıt verdi
Muharrem İnce, kendisine kafa atıldığı söylentilerine fotoğrafla yanıt verdi
Doğalgaz arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'da beklenmeyen ölüm!
Doğalgaz arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'da beklenmeyen ölüm!
İstiklal Caddesi'ne Putin posteri asmak isteyen Rus sanatçı ortalığı karıştırdı
İstiklal Caddesi'ne Putin posteri asmak isteyen Rus sanatçı ortalığı karıştırdı
13 yıla mahkum olan Emrah Serbes, açık ceza evine nakledildi
13 yıla mahkum olan Emrah Serbes, açık ceza evine nakledildi

Popüler Haberler

2020 Yılında İlk Kez Ev Alana Devlet Tarafından Verilen 30 Bin Lira Hibe
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Güvenlik Görevlisi nasl olunur? 2020 Silahlı silahsız güvenlik görevlisi olma şartları
17 Şubat 2020 Pazartesi fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Günlük burç yorumları 18 Şubat 2020 Salı - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Survivor 2020 2.bölüm fragmanı yayınlandı!
Instagram’da beni engelleyenleri nasıl öğrenebilirim? Engelleyenleri görme işlemleri
Doya Doya Moda programının yeni jüri üyesi Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?
Ev tadilat ve tamirat kredisi veren bankalar
İBB Genç Üniversiteli burs başvuru şarları ve işlemleri
2020 Veraset ve intikal vergisi ödeme
Rüyada kuran okumak görmek ne demektir? Rüyada kur'an okuduğunu görmenin tabiri ve anlamı
TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Toki dar gelirliye sosyal konut kura çekiliş tarihleri
Özel hastanelerin ortodontik diş teli fiyatları 2020
Rüyada doğum yapmak ne demektir? Rüyada doğum yapmanın tabiri ve anlamı
2020 Engelli Öğretmen ataması sonucu oluşan alan bazında taban puanlar belli oldu!
Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Yazkan hangi dizilerde oynadı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Gel Dese Aşk Gelirim Öl Dese Ölürüm şarkısı kimin? Gel Dese Aşk Gelirim Öl Dese Ölürüm şarkısı sözleri ve videosu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.