İşsiz babanın yürek burkan dramı! Çocuklarım aç diyerek Valilik önünde kendini yaktı

Hatay Valiliği önünde, işsiz bir babanın yürek burkan bir dramı yaşandı. Uzun bir süredir iş arayan ve evine ekmek götürmek için çabalayan A.Y isimli bir babab “Çocuklarım aç” diyerek ağladı ve kendisini ateşe vererek yaktı. İş bulamadığı için bunalıma girdiği belirtilen A.Y'ye orada bulunan polisler yangın tüpleriyle müdahale ettiler.

Olaydan hemen sonra Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü olay yerine gelerek, kendisini yakarak intihar etmek isteyen baba A.Y ile konuştular. Sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaşın il tedavisi Valilik önünde yapıldıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.