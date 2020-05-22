İstanbu Valiliğin'den mesai saatleri duyurusu!

İstanbul Valiliği yapmış olduğu açıklamada Ramazan bayramı sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarındaki yeni mesai saatlerini duyurdu..

İstanbu Valiliğin'den mesai saatleri duyurusu!
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İstanbu Valiliği yapmış olduğu duyuruda Ramazan Bayramı sonra kamu kurum ve kuruşlarında uygulanacak olan yeni mesai saatlerini duyurdu.Geçtiğimiz süreçte yaşanan pandemi döneminde değiştirilen mesai saatleri kamu kurum ve kuruluşlarında 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim."

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 20:48

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