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İstanbul'a beklenen kar yağmaya başladı; Valilikten peş peşe uyarılar!

İstanbul'da bugün öğlenden sonra başlayan kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatırken Valilikten peş peşe açıklamalar yapıldı. İstanbul Valiliği, etkisinin devam edeceği kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarılarda bulundu.

06 Şubat 2020 Perşembe 21:51
İstanbul'a beklenen kar yağmaya başladı; Valilikten peş peşe uyarılar!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul'da bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerinde yer yer kar şeklinde geçeceğini açıklamasından sonra kentte sıcaklıklar düşerek batı kesimlerinde kar yağışları başladı. Önce sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış, öğlenden sonra etkisini arttırmaya başladı.

Cumartesi gününe kadar devam edeceği beklenilen kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyılarında 1 ila 3 cm; Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise İstanbul´da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), Cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği açıklandı.

İstanbul Valiliği ise başlayan kar yağışının ardında açıklama yaparak gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde yer yer kar şekline dönmesinin beklendiğini bildirirken vatandaşların yaşanılacak her türlü olumsuzluğa karşı dikkatli olunmaları istendi.

Diğer taraftan sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağış İstanbul trafiğini de olumsuz etkilerken İBB trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 17.41 itibariyle yüzde 71'e ulaştığı belirtildi.

İstanbullu vatandaşlar sulu kar ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı ve yol kenarlarındaki belirli noktalara tuz yığınları takviyesinde bulundular.


 

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IstanbulIstanbul Hava DurumuKar Yağışı
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