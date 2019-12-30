İstanbul'a fırtına geliyor! İBB ve AKOM'dan vatandaşlara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporlarına göre kuzey yönünden aralıklı esen rüzgarın (40-65km/s), öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına (50-80km/s) şeklinde etkili olacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin () raporlarına göre yaşanacak olan fırtınaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak fırtına nedeniyle donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarda tedbirli olmaları istendi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının 5 derece civarına gerilemesi ve oluşacak fırtınadan dolayı sıcaklığın 4 derece daha soğuk hissedileceği, evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği kaydedilerek sokakta yaşayan erkeklerin Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhaneye, kadınları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Merkezi'ne gelmelerini belirtiyor.

İBB'nin kış mevsimi boyunca uygulamaya koyduğu yardım kapsamında, sokakta görülen evsizler için 153 İBB Beyaz Masa hattı ile 112 Hızır Acil veya yakınlardaki emniyet güçlerine bildirilerek bağlantıya geçilmesini ayrıca İBB Zabıtasının ihbarlar doğrultusunda sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşları toplayacağı da bildirildi.