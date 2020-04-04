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İstanbul'a tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı, denetimler göz açtırmıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve 31 büyük kentin giriş çıkışlarının kapatılmasıyla birlikte İstanbul'da başlatılan uygulamada denetimler sıklaştırıldı. Mega kente girmeye çalışan araçlar durdurularak gerekli kontroller ekipler tarafından titizlikle yapılıyor.

04 Nisan 2020 Cumartesi 11:32
İstanbul'a tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı, denetimler göz açtırmıyor

Bilim Kurulu kararı doğrultusunda hazırlanan ve İçişleri Bakanlığının onayıyla valiliklere gönderilen "Koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler" genelgesine göre 31 büyük kente giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı. 

30 büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak ilinin giriş ve çıkışları kapatılırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'a tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı, denetimler göz açtırmıyor

Yasağın geçerli olduğu saatten itibaren, TEM Otoyolu Şekerpınar kavşağında Kocaeli, İstanbul il sınırında polisin kurduğu denetim noktasında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yolun kapatılması için gerekli envanteri sağlarken polisler de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı. Özel Harekat Polisleri'de sabaha kadar kontrol noktasında nöbet tutarak güvenliği sağladı.

Sadece gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçlarına izin verilmesi ile birlikte, sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevinde olanlar da görevli olduklarına dair belge veya kimlikle kente giriş ve çıkış yapabileceklreri belirtilen denetimeler nedeniyle İstanbul girişinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor. Polis ekipleri istisnai şartları taşımayan tüm araçları ise kontrol noktasından geri çeviriyor.

İstanbul'a tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı, denetimler göz açtırmıyor

Kontrol noktalarında bulunan trafik polislerine, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yanı sıra toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'nın da yer aldığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdiği belirtilirken, kurulan çelik bariyer ile iki şerit tamamen kapatıldı ve genelgedeki belgeleri taşıyan araçların tek şeridi kullanarak İstanbul'dan çıkışına izin verildi. 

Diğer taraftan sağlık ekipleride sürücülerin ve araç içerisindeki vatandaşların ateşlerini ölçerek, koronavirüs şüphesi olup olmadığını araştırması yaptı. Hazır bekletilen ambulansla birlikte kontrol noktasında denetimler genelgeye göre 15 gün daha devam edecek.

İstanbul'a tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı, denetimler göz açtırmıyor

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IstanbulDenetimGiriş çıkışKontrol Noktaları
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