İstanbul Adliyesi'nde davalar 14 Nisan'a kadar askıya alındı

Türkiye genelinde koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adilyesi'nde ki duruşmalar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte tutuksuz sanıkların yargılandığı duruşmalar alınan tedbirler kapsamında 14 Nisan'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler taraflara tebliğ edilecek ve ayrıca tutuklu sanık olan dosyalarda da sanık veya şüpheliler adliyeye gelmeyerek tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS yöntemiyle mahkeme salonuna bağlantı yapılacak.

Koronavirüsü salgınına karşı alınacak önlemler çerçevesinde daha önceden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mahkemelerde tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.



