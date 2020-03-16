betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88852
ALTIN
299.772
DOLAR
6.3913
STERLİN
7.8698
EURO
7.1416

İstanbul Adliyesi'nde davalar 14 Nisan'a kadar askıya alındı

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Adliyesi'ndeki tutuksuz sanıkların yargılandığı duruşmalar 14 Nisan’a kadar askıya alınarak ertelendi.

16 Mart 2020 Pazartesi 13:54
İstanbul Adliyesi'nde davalar 14 Nisan'a kadar askıya alındı

Türkiye genelinde koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adilyesi'nde ki duruşmalar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte tutuksuz sanıkların yargılandığı duruşmalar alınan tedbirler kapsamında 14 Nisan'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler taraflara tebliğ edilecek ve ayrıca tutuklu sanık olan dosyalarda da sanık veya şüpheliler adliyeye gelmeyerek tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS yöntemiyle mahkeme salonuna bağlantı yapılacak.

Koronavirüsü salgınına karşı alınacak önlemler çerçevesinde daha önceden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mahkemelerde tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.


 

Anahtar Kelimeler:
ErtelemeKoronavirüsü TedbirleriIstanbul AdliyesiTutuksuz Sanık DavasıHSYK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet bakanında açıklama :"Cezaevlerinde korona vakası yok"
Adalet bakanında açıklama :"Cezaevlerinde korona vakası yok"
İstanbul Havalimanı'na koronavirüsüne önlem için kırmızı bantlar çekildi
İstanbul Havalimanı'na koronavirüsüne önlem için kırmızı bantlar çekildi
Bakan Koca'dan sahte genelge uyarısı; Gerçek dışıdır!
Bakan Koca'dan sahte genelge uyarısı; Gerçek dışıdır!
Diyarbakır'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırı! Bilanço 1 ölü
Diyarbakır'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırı! Bilanço 1 ölü
81 İl'e gönderilen genelge ile tüm eğlence mekanları kapatıldı!
81 İl'e gönderilen genelge ile tüm eğlence mekanları kapatıldı!
Cumhurbaşkanlığından son dakika korona-virüs ile ilgili önemli kararlar!
Cumhurbaşkanlığından son dakika korona-virüs ile ilgili önemli kararlar!

Popüler Haberler

Kravat en kolay nasıl bağlanır? Güzel ve hızlı kravat bağlama yöntemleri
Hıçkırık neden olur? Neden hıçkırırız? Hıçkırık'ı geçirmeye yardımcı yöntemler
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
SGK ve SSK yaştan emeklilik şartları nelerdir? 2020 Yaş haddinden emeklilik şartları
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Kaç gün içinde ödenirse indirim alınır?
İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır 2020 adres değişikliği edevlet üzerinden yapılır mı? Adres değişikliği gerekli belgeler nelerdir?
Toki sosyal konut projesi başvurusu şartları nelerdir? Sosyal konut projesi başvuru kategorileri ve gereken belgeler
Dul maaşı naşvuru şartları nelerdir, nasıl alınır? Dul maaşının kesilmesine ne neden olur?
Yasak Elma Kerim Kimdir? Gökhan Alkan hakkında bilgiler
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Çağatay Erdenetin kardeşinin gerçek adı nedir?
Kredi kartı yapılandırması yapan kişi kredi çekebilir mi?
Parmak çıtlatmak sağlığa zararlı mıdır?
Hostes olma boy ve kilo oranı kaç olmalıdır?
2020 Belgesiz, izinsiz, ruhsatsız, avlanma belgesi ve izni olmadan, usulsüz kaçak avlanma cezaları nelerdir, ne kadardır, kaç paradır?
Koronavirüs dezenfekte ve maske fiyatları ne kadar oldu?
Fakirlik ve muhtaçlık maaşı nedir? 2020 Muhtaçlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Şakrak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Doğum Parası 2020 şartları nelerdir? Doğum ve süt yardımı parasına nasıl başvuru yapılır?
Birikim yapmaya yardımcı Mobil uygulamalar listesi
Çukur Sevda kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Türay rol aldığı yapımlar
Yasak Elma Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Can Nergis hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.