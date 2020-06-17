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İstanbul ,Ankara ve Bursa valilerinden flash maske kararı!

Artan korona-virüs vakalarına karşı maske kullanımının zorunlu olduğu illere Mega kent İstanbul ,Başkent Ankara ve Bursa da eklendi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 23:38
İstanbul ,Ankara ve Bursa valilerinden flash maske kararı!
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Bugün toplanan  Bilim Kurulu Toplantısı sonrası pandemi süreciyle alakalı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin İstanbul, Bursa  ve Ankara için maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Normalleşme süresi başlamasıyla artan vakalar sonucunda bir çok il valiliği salgın için yeni tedbir kararları almaya başlamıştı.


Bilim Kurulunun tavsiyesi ile İstanbul , Ankara ve Bursa Valiliği de kentler için açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

İşte, maske takma zorunluluğu olan iller..

Adıyaman, Afyonkarahisar,Ankara, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur,Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul,Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şınak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak...


Son Güncelleme: 17.06.2020 23:58
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