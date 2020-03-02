İstanbul'da 8 kattan kendini boşluğa bırakan genç hayatını kaybetti



İstanbul Ataköy'de sabah saat 09.00 sıralarında 14 katlı bir sitenin yangın merdiveninin altında bir kişi kanlar içerisinde yerde yatıyor olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde isminin Yiğit G. olduğu öğrenilen 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevreden edinilen bilgilere göre ise Yiğit G.'nin pisolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları incelemede sitenin 8. katından düşen Yiğit G.'ninetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı.

Polis ekipler Yiğit G'nin düştüğü yerin etrafına güvenlik şeridi çekerken yapılan araştırmalarda gencin evde tek yaşadığı öğrenildi. Gencin en yakın arkaşadşarından biri olan Uğur Artok, haberi alduktan sonra olay yerine geldiğinde bir açıklama yaparak " Senelerdir tanıdığımız, komşumuz, dostumuz Yiğidimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin diyorum. Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım. Psikolojik sorunları vardı ama böyle bir şey yapacak biri değildi. Güçlü bir insandı, tek başına yaşayıp, tek başına ayakta durmaya çalışan bir kardeşimizdi. Ama maalesef bugün ölüm haberini aldık, diyecek hiçbir şey bulamıyorum” diye konuştu.

Yiğit G.’nin cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasından sonra Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.