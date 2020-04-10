İstanbul'da 8 yürüyüş yolu tedbir kapsamında yayalara kapatıldı

İstanbul Bağcılar'da Kaymakamlık tarafından yapılan bir duyuruda ilçede bulunan ve yayaların kullandığı 8 yürüyüş yolunun koronavirüs tedbirleri kapasmında yaya trafiğine kapatıldığı açıklandı.

Kararı Bağcılar Kaymakamlığı yazılı olarak duyururken yapılan açıklamada; Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi'nin yaya trafiğine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını da duyuruldu.

Yürüyüş yolları üzerinde esnaf izin belgesi olanların, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeden geçmek zorunda kalanların yasaktan muaf tutulduğu da açıkalmada ayrıca belirtildi.



