İstanbul'da bir AVM'de asma tavan, kafede oturanların üzerine çöktü

İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan Zorlu AVM'nin içerisindeki Morini Kafe'nin çatısı çöktü. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda ise kafenin içerisinde bulunan 6 müşteri çöken asma tavanın altında kalarak yaralandı.

Büyük bir paniğin yaşandığı olay sonrasında olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tavanın altında kalarak hafif yaralanan 6 kişinin ilk müdahalelerini olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Beşiktaş Kaymakamlığı, söz konusu olayla ilgili açıklama yaparak kafeterya çatısının çökmesi sonucunda yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Olayın hemen ardından Zorlu AVM yönetiminden bir açıklama geldi. Yönetim yaptığı açıklamada, “Bugün saat 15.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle meydan katı ortak alanın bir bölümünde asma tavan düşmesi meydana gelmiştir. Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından ilgili alan tahliye edilmiş, yaralananlarla ilgilenilerek, kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülmüştür. Gelişmeler paralelinde kamuoyu ile bilgi paylaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.