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İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçiye bıçaklı saldırı

Bahçelievler'de Celal P. adlı şüpheliye kimlik kontrolü yapmak isteyen 3 bekçi saldırgan tarafından bıçaklandılar. Yaralı bekçiler hastaneye kaldırılırken şüpheli kaçmaya çalışırken silahla vurularak yakalandı.

16 Şubat 2020 Pazar 09:00
İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçiye bıçaklı saldırı

İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesinde 3 bekçi devriye görevi yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bi kişiden kimlik isteyip GBT sorgulaması yapmak istediler. Kimlik vermeye karşı çıkan ve isminin Celal P. olduğu öğrenilen şüpheli yanında taşıdığı bıçağı cebinden çıkarıp bekçilere saldırmaya başladı.

Saldırganın bıçak darbeleri yüzünden 3 bekçi yaralanırken olay yerine polis ekipler sevk edildi. Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bekçileri yaralayarak kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ise bıçaklanan bekçileri ve silahla vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli Celal B.'yi ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan bekçiler ve şüphelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken şüpheli Celal P.’nin tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçları olduğu ortaya çıktı.
 

Son Güncelleme: 16.02.2020 09:01
Anahtar Kelimeler:
IstanbulBekçiBahçelievlerBıçaklı Saldırı
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