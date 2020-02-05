İstanbul'da kar alarmı! Hava sıcaklıkları 20 derece birden düşecek

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin açıklamalarına göre İstanbul’da beklenilen kar yağışı yarından itibaren etkisini gösterecek. 3 gün sürecek olan kar yağışında haca sıcaklıkları ise 20 derece birden düşecek.
Doğan, ayrıca şiddetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının 20 derece birden düşeceğini ve vatandaşları ve özellikle sürücüleri don ve buzlanmaya karşı tedbirli olması gerektiğini söyledi.
Cuma gece başlayacak olan yağışların hem daha kuvvetli hem de soğuk hava ile birlikte olduğunu kaydeden Bayram Doğan, açıklamasında "Cuma akşamı ve Cumartesi günü; eksi 3 derece. Bugün 17 dereceyiz, cumartesi -3 derece. Cumartesi sabahına, beyaz örtüyle uyanma ihtimalimiz var. Yarınki kar yağışı daha yumuşak ve kısa süreli olduğu için o ihtimali veremiyoruz. Pazartesi günü okulların tatil olma ihtimali de çok zor, çünkü Pazar günü yağış yok." ifadelerini kullandı.