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İstanbul'da kar alarmı! Hava sıcaklıkları 20 derece birden düşecek

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan Karla karışık yağmur akşam saatlerinde kar yağışına dönmesi beklenirken Meteoroloji hava sıcaklığının 20 derece düşeceğini bildirdi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:46
İstanbul'da kar alarmı! Hava sıcaklıkları 20 derece birden düşecek

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin açıklamalarına göre İstanbul’da beklenilen kar yağışı yarından itibaren etkisini gösterecek. 3 gün sürecek olan kar yağışında haca sıcaklıkları ise 20 derece birden düşecek.

İstanbullu vatandaşları beklenen kara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, “İstanbul’da Perşembe sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık şekle dönmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek. İstanbul’da ayrıca çarşamba ve perşembe kuvvetli rüzgar olacak. Özellikle çarşamba lodos hakim olacak. Perşembe günü de lodos yerini karayele devredecek. Dolayısıyla hava sıcaklıkları 10 - 15 derece düşmüş olacak. Çarşamba günü 10, 15 derece olan hava sıcaklıkları Perşembe günü 4, 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Doğan, ayrıca şiddetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının 20 derece birden düşeceğini ve vatandaşları ve özellikle sürücüleri don ve buzlanmaya karşı tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Cuma gece başlayacak olan yağışların hem daha kuvvetli hem de soğuk hava ile birlikte olduğunu kaydeden Bayram Doğan, açıklamasında "Cuma akşamı ve Cumartesi günü; eksi 3 derece. Bugün 17 dereceyiz, cumartesi -3 derece. Cumartesi sabahına, beyaz örtüyle uyanma ihtimalimiz var. Yarınki kar yağışı daha yumuşak ve kısa süreli olduğu için o ihtimali veremiyoruz. Pazartesi günü okulların tatil olma ihtimali de çok zor, çünkü Pazar günü yağış yok." ifadelerini kullandı.

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IstanbulMeteorolojiHava SıcaklığıHava Durum Raporu
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